Dal 15 giugno al via i Centri estivi nel Comune di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Attività ricreative, ludico – motorie, sportive, laboratori, dopo scuola, giochi e tanto altro. Sono ben 8 le associazioni che hanno risposto al bando indetto dall’amministrazione comunale per l’organizzazione dei centri estivi nel Comune di Lastra a Signa. Le attività, dedicate ai bambini dai 3 anni in sù, partiranno da lunedì 15 giugno e in alcuni casi dalla settimana successiva ovvero dal 22 giugno, e sono promosse dalla Team Nova Basket, Casa del Popolo di Tripetetolo, Associazione Le MilleGru, Iride-Uisp, Misericordia di Malmantile, Asd Lastrigiana, Associazione Just Dance e Scuola d’Infanzia San Pietro in Selva. Di seguito sono pubblicati tutti i volantini dei centri estivi divisi per associazione e i numeri di telefono per informazioni e prenotazioni. Nell’esecuzione del servizio le associazioni dovranno soddisfare tutte le condizioni previste dalle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

“Siamo soddisfatti dell’offerta – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – che siamo riusciti a proporre nonostante tutte le difficoltà del momento. Da subito ci siamo attivati, insieme all’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini, per poter dare delle risposte alle esigenze delle famiglie e ai bambini possibilità di svago ed educative/formative in un momento in cui, dopo un lungo stop alle scuole, hanno sicuramente bisogno di socializzare e stare insieme. Le attività, alcune delle quali saranno organizzate in spazi pubblici messi a disposizione dal Comune, saranno promosse in sicurezza e in ottemperanza delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria in corso”.