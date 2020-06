Dal 15 giugno i primi Centri Estivi

CALENZANO – Sono state autorizzate dal Comune le prime quattro richieste di centri estivi che potranno iniziare da lunedì 15 giugno. Alla manifestazione di interesse hanno risposto 12 associazioni. Le prime quattro, che partiranno lunedì, hanno già concluso la pratica di autorizzazione, mentre gli altri stanno ultimando la presentazione e saranno autorizzati nei prossimi giorni. Sul sito del Comune sarà pubblicata la modulistica per le famiglie e saranno inseriti di volta in volta gli altri progetti autorizzati.

“Dalla prossima settimana i bambini e i ragazzi di Calenzano potranno tornare finalmente a svolgere attività di gruppo e socializzazione – ha detto l’Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Maggi –, nel pieno rispetto delle linee guida regionali ed in sicurezza. Per aiutare le associazioni ad affrontare l’aumento dei costi che queste comportano, il Comune ha messo a disposizione 30mila euro, oltre al trasporto e ad una quota per la mensa, cui si aggiungono le 10mila euro della Regione Toscana”.

Questi i centri estivi che inizieranno lunedì. Per informazioni su costi, orari e modalità rivolgersi direttamente alle associazioni: Professione Tennis: presso impianti in via di Le Prata. Info: 055 8824854 – 339 7290287 – [email protected], Primavera dello Sport: presso il palazzetto dello sport in via di Prato. Info: 055 8827464 – 393 9524062 – [email protected], Arciasino: presso località Cupo. Info: 348 9384829 – [email protected] Professione Danza e Spettacolo. Info: 320 4153220 – [email protected]