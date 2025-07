Dal 19 al 27 luglio torna la “Sagra della tagliata, pecora e pizza”. Tutto il buono fatto con il cuore dai volontari della Fratellanza Popolare

CAMPI BISENZIO – La Fratellanza Popolare di San Donnino invita tutta la cittadinanza e gli amanti della buona cucina alla tradizionale “Sagra della tagliata, pecora e pizza”, in programma dal 19 al 27 luglio presso la sede dell’associazione in via delle Molina 56/A. Ogni sera dalle 19.30, infatti, si accenderanno i fuochi e si accoglieranno i visitatori con i profumi […]

CAMPI BISENZIO – La Fratellanza Popolare di San Donnino invita tutta la cittadinanza e gli amanti della buona cucina alla tradizionale “Sagra della tagliata, pecora e pizza”, in programma dal 19 al 27 luglio presso la sede dell’associazione in via delle Molina 56/A. Ogni sera dalle 19.30, infatti, si accenderanno i fuochi e si accoglieranno i visitatori con i profumi e i sapori della vera cucina toscana, preparata con passione dai volontari della Fratellanza. In tavola ci saranno piatti genuini e gustosi: penne al ragù o alla pecora, pecora in umido, bistecchine di pecora, tagliata e pizza per tutti i gusti. Piatti semplici ma autentici, frutto dell’impegno e della dedizione di chi, ogni giorno, mette il proprio tempo al servizio della comunità. Ma la grande novità di quest’anno è il nuovo bar gestito direttamente dalla stessa Fratellanza Popolare, dove sarà possibile gustare un aperitivo solidale prima di cena, con prodotti di qualità e un’atmosfera accogliente e conviviale. La sagra della Fratellanza è più di un evento gastronomico: è un’occasione per stare insieme, sostenere un’associazione attiva sul territorio nella protezione civile, nei servizi sociali e nelle emergenze, e condividere una settimana all’insegna del buon cibo e della solidarietà. Vi aspettiamo numerosi. Info: www.fratellanzasandonnino.it.