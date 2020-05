Dal 2 giugno riprendono le visite guidate alla Montagnola

SESTO FIORENTINO – Riprenderanno le visite guidate alla tomba etrusca della Montagnola. L’avvio delle visite guidate sarà martedì 2 giugno e, in seguito, tutti i sabati e le domeniche mattina. La visita sarà realizzata dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino e dovrà essere prenotata almeno due giorni prima esclusivamente per email all’indirizzo [email protected]

I gruppi saranno formati al massimo da sei persone che dovranno attenersi a tutte le indicazioni di sicurezza che saranno preventivamente fornite. In particolare l’accesso all’area archeologica sarà consentito esclusivamente indossando mascherina e guanti e per tutta la durata della visita dovrà essere mantenuta la distanza minima interpersonale di un metro.

Le visite saranno sospese, come da calendario, nel mese di agosto.