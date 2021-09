Dal 2 ottobre riparte la stagione cinematografica del Teatro delle Arti a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Sarà il film “Qui rido io” diretto da Mario Martone, con protagonista Toni Servillo nel ruolo del commediografo e attore napoletano Eduardo Scarpetta, presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, a inaugurare la stagione cinematografica de Cinema Teatro delle Arti. Gli orari degli spettacoli sono sabato 2 ottobre alle 21.15, domenica 3 ottobre alle 15.30 e alle 18.30 e mercoledì 6 ottobre alle 21.15. La programmazione prosegue con Dune di Denis Villeneuve sabato 9 ottobre alle 21.15, domenica 10 ottobre alle 15.30 e alle 18.30 e mercoledì 13 ottobre alle 21.15.

Sabato 16 ottobre al Cinema Teatro delle Arti sarà in cartellone il film “Tre piani” per la regia di Nanni Moretti (anche domenica 17 alle 15.30 e alle 18 e mercoledì 20 alle 21.15). I prezzi dei biglietti, grazie allo sforzo del Comune e dell’Associazione Mascarà Teatro popolare d’arte, restano invariati e bassi: 6,50 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 21). Il mercoledì il biglietto è ridotto per tutti a 5 euro. Per quanto riguarda le misure anti Covid la capienza della sala è al momento, per questa prima settimana, ancora di 65 posti in attesa di portare, con le nuove normative ministeriali, la capienza all’80% come previsto dalle ultime modifiche. Per entrare in sala è necessario presentare il Green Pass all’ingresso, dove verrà inoltre misurata la temperatura e registrati il nominativo e un contatto per il tracciamento. In sala sarà necessario indossare la mascherina per tutta la durata del film e della permanenza all’interno.