Dal 22 aprile al 12 maggio senso unico in via Matteotti da piazza Stazione alla rotatoria con via Machiavelli e Ponte alla Vittoria 

PRATO – Sono diversi i lavori stradali che saranno effettuati subito dopo Pasquetta: comincerà martedì 22 aprile l’intervento di manutenzione e risanamento stradale in via Matteotti, che proseguirà fino al 12 maggio. Ci sarà pertanto il senso unico nel tratto da piazza Stazione alla rotatoria con via Machiavelli e Ponte alla Vittoria. Il traffico proveniente da piazza Stazione diretto verso via Matteotti sarà deviato in via Buozzi e via Machiavelli. Per lavori di allaccio della fibra ottica tra via Luti e via Curtatone, da martedì 22 a giovedì 24 senso unico in via Curtatone dall’incrocio con via Luti e via Meucci a via Oberdan. Il transito proveniente da via Strozzi e diretto in via Luti sarà deviato in via Oberdan e via IV Novembre, eccetto gli autobus urbani ed extraurbani del servizio di trasporto pubblico che provengono da via Strozzi. Da martedì 22 a giovedì 24 aprile divieto di transito nel tratto di via Frascati tra via Carbonaia e via Sant’Jacopo per lavori alla rete idrica. Il trafficodiretto in via Sant’Jacopo o via del Ceppo Vecchio sarà deviato in via del Melograno, via de’ Puccetti e via Santa Chiara.