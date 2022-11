Dal 23 al 25 novembre gli eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne

SESTO FIORENTINO – Le iniziative previste a Sesto Fiorentino per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre. Letture ispirate da “Ferite a morte” di Serena Dandini rivolte alle classi delle scuole secondarie di primo grado Giuseppe Pescetti e Guido Calvalcanti. A cura del gruppo di lettura Leggere insieme. Mercoledì 23 novembre, alle 10 – Biblioteca Ragionieri, presentazione de “La sciarpa di parole”. A cura di Auser Toscana.

Venerdì 25 novembre, alle 10,30, piazza De Amicis e via Fratelli Rosselli: inaugurazione delle panchine rosse realizzate dagli alunni delle scuola primarie De Amicis e Pascoli. Venerdì 25 novembre, alle 11,30 – Giardini della Ragnaia, inaugurazione della panchina rossa realizzata dagli studenti del Liceo artistico di Sesto Fiorentino.

Venerdì 25 novembre, alle 18 – Liberia Rinascita “Cinema, rappresentazione e violenza di genere. Come film e serie tv raccontano le donne e la cultura dello stupro.” Come rappresentano le donne cinema e serie tv? La narrazione cinematografica del femminile può avere una responsabilità simbolica sui femminicidi? In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Irene Falchini dialoga con Valentina Torrini, esperta di cinema e autrice del saggio “Lady Cinema. Guida pratica per attivare le tue lenti femministe” (le plurali editrice, 2021), ripercorrendo la figura della donna nella storia del cinema e trovando nuove chiavi di lettura per raccontare il femminile in maniera rispettosa. A cura di Le plurali editrici.

Mercoledì 30 novembre, alle 17,30 – Libreria Rinascita “Donne invisibili – Viaggio nell’Iran di ieri e di oggi – In compagnia di Shahrazad”: Tiziana Ciavardini presenta il suo libro “Ti racconto l’Iran” con la partecipazione del coro del Calamandrei. Al termine flash mob “Una ciocca per la libertà” in collaborazione con Spi Cgil Lega di Sesto Fiorentino, Ex Libris, Sesto Incanto, Associazione comunale anziani Sesto Fiorentino, Auser Toscana. Sabato 10 dicembre, alle 21 – Teatro dell’Unione Operaia di Colonnata (piazza Rapisardi 6), concerto di musica e parole contro la violenza sulle donne.