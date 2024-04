Dal 24 aprile senso unico in via San Miniato in direzione via Sorelle Gramatica: provvedimento sperimentale, durerà tre mesi

SIGNA – A partire da mercoledì 24 aprile, come da ordinanza della Polizia municipale signese, è istituito il senso unico di marcia in via San Miniato (da via di Castello verso via Sorelle Gramatica) per favorire, si legge in una nota, “il decongestionamento del traffico nella zona”. In più, dal civico numero 6 di via […]

SIGNA – A partire da mercoledì 24 aprile, come da ordinanza della Polizia municipale signese, è istituito il senso unico di marcia in via San Miniato (da via di Castello verso via Sorelle Gramatica) per favorire, si legge in una nota, “il decongestionamento del traffico nella zona”. In più, dal civico numero 6 di via di San Miniato viene disposta un’area organizzata a parcheggio su tutto il lato destro della strada per la sosta a tempo illimitato dei veicoli. All’incrocio fra via San Miniato e via Sorelle Gramatica saranno collocati dissuasori di sosta, in corrispondenza con l’incrocio stesso, a protezione di tutto l’attraversamento pedonale e disposto il limite di velocità a 30 km/h su tutta via di San Miniato. Coloro che da San Miniato dovranno muoversi in direzione Lastra a Signa, potranno transitare in via della Redina, via Squarcini e via XX settembre per scendere in via Roma. “Un provvedimento sperimentale, della durata di 90 giorni, che potrà essere rivisto in base agli esiti di questa prima fase di prova”.