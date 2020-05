Dal 25 maggio: aperti gli Ecocentri di Alia Accesso su prenotazione

CAMPI BISENZIO – Da lunedì 25 maggio, saranno aperti gli Ecocentri gestiti da Alia Servizi Ambientali SpA presenti nei 58 comuni, con accesso soltanto su prenotazione. Nelle aree attrezzate le utenze domestiche e non domestiche potranno nuovamente conferire differenti tipologie di rifiuti, compresi quelli che non trovano destinazione nei contenitori stradali o attraverso la raccolta porta a porta. In […]

CAMPI BISENZIO – Da lunedì 25 maggio, saranno aperti gli Ecocentri gestiti da Alia Servizi Ambientali SpA presenti nei 58 comuni, con accesso soltanto su prenotazione. Nelle aree attrezzate le utenze domestiche e non domestiche potranno nuovamente conferire differenti tipologie di rifiuti, compresi quelli che non trovano destinazione nei contenitori stradali o attraverso la raccolta porta a porta.

In relazione alle misure di contenimento del Covid-19 ed a garanzia degli utenti e degli operatori, Alia invita i cittadini a recarsi agli Ecocentri per il conferimento di rifiuti, ricordando che è attivo anche il servizio di ritiro gratuito ingombranti a domicilio; l’accesso potrà avvenire soltanto su appuntamento, con prenotazione via telefono, mail oppure APP.

Da oggi è possibile prenotare l’ingresso contattando Alia Servizi Ambientali ai seguenti numeri, attivi dal lunedì al venerdì in orario 9-13 / 13.30-18.30: 334.6574199 334. 664785 337.1085935 337.1087255 (costo della chiamata dipende dal piano tariffario del proprio gestore telefonico) oppure inviando una mail all’indirizzo: [email protected]

Si può accedere all’Ecocentro una sola persona per ogni nucleo familiare o utenza Tari, dotata di mascherina e gilet ad alta visibilità. Presso ogni Ecocentro, strutturato in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza, saranno messi a disposizione mascherine chirurgiche, prodotto igienizzante per mani, prodotti per la sanificazione di carrelli e oggetti (alcol 70% o altri prodotti idonei) e guanti monouso per l’eventuale firma di documenti. Saranno aperte in una fase successiva le strutture di Abetone Cutigliano e Piteglio, come da richiesta delle rispettive Amministrazioni comunali. Gli utenti possono consultare gli orari di apertura, le corrette ubicazioni degli Ecocentri ed i materiali conferibili sul sito web, www.aliaserviziambientali.it.

Il Call Center di Alia è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30, ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile). In alternativa è possibile utilizzare il Form sul sito webwww.aliaserviziambientali.it per richiedere di essere ricontattati e per ricevere informazioni.