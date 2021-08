Dal 27 al 29 agosto torna l’Antica Fiera di Lastra

LASTRA A SIGNA – L’Antica Fiera di Lastra, alla 240° edizione, torna dal 27 al 29 agosto con un programma ricco di eventi e in linea con le normative anti-Covid 19 che si terrà come di consueto nel centro cittadino e zone limitrofe. Il programma della manifestazione prevede appuntamenti e iniziative di richiamo alla tradizione ed eventi musicali e spettacoli dal vivo. La Fiera si aprirà venerdì 27 agosto alle 18 in piazza del Comune. Dopo l’avvio con i saluti istituzionali e la lettura dell’editto della Fiera a cura dell’attore Alessandro Calonaci, l’evento si sposterà in via Turati con l’inaugurazione del “Monumento al donatore” del Maestro Antonio Manzi, in collaborazione con il gruppo Fratres donatori di sangue e Avis Malmantile. La manifestazione proseguirà con l’apertura della Mostra del bestiame in piazza Garibaldi, spazio sotto le mura (presente per tutta la durata della manifestazione) e gli eventi dal vivo nel centro storico. Chiusura in piazza del Comune alle 21 con il concerto di Renzo Luise e Swing Explosion (Renzo Luise alla chitarra, Stefano Montagnani alla chitarra, Francesco Giorgi al violino e Dino Cerruti al contrabbasso).

Durante la tre giorni tanti ancora i concerti e spettacoli dal vivo: Alberto Mons Guitar Show (il 28 agosto alle 17.30 in piazza del Comune), lo spettacolo di magia e illusionismo (il 28 agosto alle 21 al Giardino delle Mura), il concerto de Le Signorie preceduto da un’introduzione a cura di Maria Cassi (il 28 agosto alle 22 in piazza del Comune), il concerto del gruppo toscano Duova (il 29 agosto in piazza Garibaldi), l’omaggio a Dante del Maggio Musicale con lo spettacolo Dante Lirico Game (il 29 agosto alle 21.15 in piazza del Comune). Ganga Radio animerà con musica e intrattenimento i giorni del 28 e 29 agosto. Nell’anno in cui ricorrono i cento anni dalla scomparsa di Enrico Caruso anche il programma dell’Antica Fiera di Lastra renderà omaggio al grande tenore con due mostre all’interno della sala consiliare “Caruso a colori-figurini di scena” che ospiterà gli acquerelli di Simone Pieralli e anche laboratori per bambini a cura dell’Associazione Villa Caruso e la mostra dei manifesti del Premio Caruso a cura della Pro Lastra Enrico Caruso.

Il 28 agosto alle 11 nella sala consiliare del palazzo comunale sarà presentata la nuova piattaforma ADA–l’archivio digitale delle Arti di Lastra a Signa frutto di un lungo lavoro di ricerca per valorizzare la memoria storica e artistica del nostro territorio. La Fiera infine ospiterà spettacoli per bambini, di clownerie e cabaret. Non mancheranno mostre, il Mercato straordinario della fiera, il Mercato dell’antiquariato e i fuochi d’artificio finali in zona stadio. Ricordiamo che, in linea con le ultime normative relative all’utilizzo del green pass, per accedere alla Fiera sarà necessario esibire la certificazione ai quattro ingressi della manifestazione che saranno presidiati da personale. Tutto il programma completo della manifestazione su www.comune.lastra-a-signa.fi.it.