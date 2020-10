Dal 29 ottobre il circolo Arci resterà chiuso: annullate tutte le iniziative legate al pranzo

LASTRA A SIGNA – Nei giorni scorsi erano stati i presidenti regionali di Arci e Acli, Gianluca Mengozzi e Giacomo Martelli, a lanciare un grido d’allarme dopo l’entrata in vigore delle nuove misure adottate dall’esecutivo per contenere la seconda ondata della pandemia. Soprattutto nei confronti del Governo per “la poca chiarezza che di fatto metterebbe […]

LASTRA A SIGNA – Nei giorni scorsi erano stati i presidenti regionali di Arci e Acli, Gianluca Mengozzi e Giacomo Martelli, a lanciare un grido d’allarme dopo l’entrata in vigore delle nuove misure adottate dall’esecutivo per contenere la seconda ondata della pandemia. Soprattutto nei confronti del Governo per “la poca chiarezza che di fatto metterebbe a rischio la sopravvivenza di 1.500 circoli in Toscana, da sempre luogo di aggregazione e quindi, proprio per questo, nel mirino delle norme anti-assembramento”. E proprio ieri avevamo dato notizia di come l’Arci di Tripetetolo avesse provato a “reinventarsi” con nuove notizie legate all’orario del pranzo. Oggi, invece, e purtroppo per il circolo, è cambiato di nuovo tutto, visto che “il circolo Arci Le Due Strade Tripetetolo – si legge in una breve nota – da domani, giovedì 29 ottobre, resterà chiuso: di conseguenza le iniziative relative al pranzo della domenica, all’asporto e al punto pranzo sono state annullate”.