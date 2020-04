Dal 4 maggio chiuso il sottopasso di via Vittorio Emanuele

CALENZANO – A partire dal 4 maggio per un periodo di tre mesi viene chiuso al traffico il sottopasso autostradale di via Vittorio Emanuele per lavori di adeguamento della struttura alla normativa antisismica. I veicoli provenienti da e per Firenze, Prato e uscita autostradale saranno dirottati sulla Perfetti Ricasoli. Per il centro di Calenzano, chi proviene da Firenze/Sesto Fiorentino potrà percorrere la via Dante Alighieri. Anche il transito delle linee autobus 2 e 86 sarà modificato come segue:

Linea 2 – direzione Calenzano

“….…Via Vittorio Emanuele – Via Baldanzese – Via Poliziano – Sovrappasso Autostrada A1 – Via Poliziano – Via Salvanti – Via Ciolli – Via del Garille – Via delle Carpugnane – Via di Prato ………”

Fermate provvisorie:

– in Via Baldanzese fra Via Vittorio Emanuele e Via Giovanni Boccaccio

– in Via delle Carpugnane prima di Via di Prato.

Linea 2 direzione Piazza Dalmazia

Linea 86 direzione stazione Sesto Fiorentino

“……..Via di Prato – Via Larga – Via Pertini – Via Giusti – Via Dante Alighieri ……..”

Fermata provvisoria in Via di Prato prima della rotatoria in corrispondenza del centro commerciale.