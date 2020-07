Dal 5 al 23 luglio torna “LuglioBambino”. Parola d’ordine: la gentilezza

PIANA FIORENTINA – Dal 5 al 23 Luglio torna “LuglioBambino”. In questo festival della Città Metropolitana di Firenze, ciascuna città protagonista del progetto ha individuato la propria vocazione artistica: Campi Bisenzio curerà il teatro per ragazzi, Calenzano il cinema per ragazzi, Sesto Fiorentino la letteratura per l’infanzia, Signa il circo e Scandicci l’arte contemporanea. Organizzato […]

PIANA FIORENTINA – Dal 5 al 23 Luglio torna “LuglioBambino”. In questo festival della Città Metropolitana di Firenze, ciascuna città protagonista del progetto ha individuato la propria vocazione artistica: Campi Bisenzio curerà il teatro per ragazzi, Calenzano il cinema per ragazzi, Sesto Fiorentino la letteratura per l’infanzia, Signa il circo e Scandicci l’arte contemporanea. Organizzato da AttoDue, promosso dai Comuni di Campi Bisenzio – Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Scandicci, Città Metropolitana di Firenze e Regione Toscana, “LuglioBambino” ha la direzione artistica di Manola Nifosì e Sergio Aguirre. A febbraio il programma era già pronto, il tema definito. In questa edizione, la ventisettesima, ci saremmo misurati con la gentilezza: è questo di cui abbiamo bisogno. Conosciamo le parole “brutte”, e quelle “cattive”, le parole che “escludono”; sappiamo quanto possano diventare azioni che feriscono. E’ tempo di cercare le parole “gentili” che generino azioni “gentili”. La gentilezza cambierà il mondo. E’ la risposta all’indifferenza con cui ignoriamo i cambiamenti che imputiamo alla sorte. Essere gentile significa essere presente per l’altro, prestargli attenzione, saper ascoltare. Imparare l’attesa, l’educazione, il rispetto. Imparare a rispettare se stessi e gli altri. Il festival prende il via domenica 5 luglio alle 18.30 a Signa nel parco dei Renai con Gianni Risola che presenta lo spettacolo “Otto Panzer Show”. Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente, sbruffone ma anche dolce. Il 6 luglio, poi, il festival si sposta a Sesto Fiorentino (Biblioteca Ragionieri) dove Il Centro Iniziative Teatrali presenta “La strega terribile”, uno spettacolo di animazione teatrale. Cosa succederebbe se tutti i giorni una strega terribile, che passa il suo tempo a mangiare i bambini, si appostasse davanti alla scuola e, con il suo cesto della spesa, facesse raccolta di maschietti e femminucce. E poi li portasse lontano lontano, oltre i monti e le valli, al di là dei fiumi e dei boschi…. Prenotazione obbligatoria. Poi, via via, negli altri Comuni, di cui daremo conto nei prossimi giorni con il resto del programma.