Dal 5 al 7 luglio la settima edizione del “Mastro cicciaio” al circolo Sms di Sant’Angelo a Lecore

CAMPI BISENZIO – “Mastro cicciaio” spegne sette candeline. E lo fa, come di consueto, in grande stile, con tre giorni “densi” di cibo, divertimento, musica e tanto altro ancora. L’appuntamento con la kermesse nata e voluta “nel segno della ciccia” è per il 5, 6 e 7 luglio prossimi presso il circolo Sms Sant’Angelo a Lecore, che ancora una volta, come spiegano gli organizzatori, guidati da Argentino Cerrato, “ha sposato la nostra iniziativa e di questo lo ringraziamo insieme al presidente Andrea Stefanini e a tutti i volontari. Si tratta, infatti, di uno dei pochi circoli del territorio dove volontariato, aggregazione e voglia di fare comunità restano i capisaldi dell’attività e di questo ne siamo orgogliosi anche noi”. Non a caso l’edizione 2024 del “Mastro cicciaio” si svolgerà proprio a conclusione della festa del circolo che andrà avanti per tutto il mese di giugno e sarà un’edizione “dedicata a 360 gradi ad Alessio Rapezzi, con la presenza di sua figlia Luna in giuria, oltre agli altri giudici storici della passate edizioni, – conclude Cerrato – fra cui l’ex calciante e volto noto, non solo a Campi Bisenzio, Gianluca Lapi, che porterà a Sant’Angelo a Lecore un rappresentante di ogni rione di Firenze”. Non solo, perché per ricordare il “Rapa” in giuria ci saranno anche un rappresentante della Curva Fiesole e del Signa Calcio, dove Alessio era “di casa”. Insomma, tanti motivi per non mancare.