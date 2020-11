Dal 5 novembre al 3 dicembre chiudono CiviCa e Museo del figurino

CALENZANO – Chiusa da domani 5 novembre fino al 3 dicembre la biblioteca CiviCa: l’annuncio via Facebook arriva dall’assessore alla cultura Irene Padovani che ricorda come con l’entrata in vigore del DPCM la biblioteca e il Museo del Figurino di Calenzano saranno chiusi al pubblico per un mese. “Dopo teatro, cinema arriva le chiusure anche […]

CALENZANO – Chiusa da domani 5 novembre fino al 3 dicembre la biblioteca CiviCa: l’annuncio via Facebook arriva dall’assessore alla cultura Irene Padovani che ricorda come con l’entrata in vigore del DPCM la biblioteca e il Museo del Figurino di Calenzano saranno chiusi al pubblico per un mese. “Dopo teatro, cinema arriva le chiusure anche per musei e biblioteche – scrive nel post Irene Padovani – non è affatto facile accettarlo ma speriamo che tutto questo sacrificio valga per il futuro. Come abbiamo fatto nella scorsa primavera cercheremo come sempre di poter attivare dei servizi per rimanere vicini ai nostri cittadini. Con fiducia e rispetto cerchiamo di superare tutti insieme questo periodo auspicando che si possa tornare presto a vedersi, a fare eventi e poter fare cultura in presenza”.