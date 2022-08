Dal 5 settembre orario continuato alla biblioteca comunale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Si amplia l’orario della biblioteca di Lastra a Signa. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di offrire agli utenti, che sempre più numerosi frequentano i locali della biblioteca per studiare, prendere in prestito libri o consultare altri materiali documentari e digitali, l’orario continuato. Dal 5 settembre il nuovo orario sarà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Sarà ampliato anche l’orario di accesso all’archivio storico che passa dall’apertura di un venerdì al mese a due venerdì al mese (il secondo e il quarto).

Il nuovo orario continuato sarà attuato per un primo periodo sperimentale da settembre a dicembre. “La novità dell’orario continuato – spiegano dal Comune – rientra in un progetto più generale di ampliamento degli spazi e riorganizzazione delle postazioni e dei servizi che interesserà la biblioteca comunale nei prossimi mesi. L’idea progettuale riguarda la possibilità di aumentare le postazioni di lettura e quelle per la consultazione di internet, nonché lo spazio riservato agli eventi e iniziative culturali, in due saloni all’interno dell’edificio che ospita il Centro Sociale Residenziale (il luogo dove già fisicamente si trova adesso la biblioteca), al secondo e terzo piano dello stesso, anche per creare un collegamento e una maggiore relazione intergenerazionale fra i residenti del Centro Sociale e gli utenti della biblioteca. Per raggiungere i nuovi locali saranno creati percorsi attraverso l’adozione di una segnaletica dedicata. All’interno del progetto è previsto anche un spazio più ampio per la sala ragazzi e un nuovo ingresso della biblioteca”.