Dal Calamandrei il corteo di studenti e docenti per chiedere una scuola migliore

SESTO FIORENTINO – Presidio questa mattina di studenti e docenti davanti al Calamandrei per la manifestazione sulla scuola contro i tagli alla scuola. Da via Milazzo sede dell’Istituto sestese è poi partito il corteo che ha attraversato Sesto Fiorentino. “Lasciateci insegnare” è stato lo slogan scritto su uno dei cartelli esposti dai manifestanti. Durante il corteo oltre a slogan anche fumogeni. A fianco degli studenti anche un gruppo di lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio.

Ad accompagnare il corteo anche Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino. “Appoggiamo pienamente a livello nazionale i lavoratori del comparto scuola in sciopero. Nonostante le tante promesse, dalle casse dello Stato non sono stati destinati che pochi spiccioli alla pubblica istruzione.- si legge in una nota di Sinistra Italiana – Insufficienti non soltanto per rinnovare un corpo docenti sempre più misero, ma anche per garantire standard minimi di sicurezza e decoro nelle strutture e per un servizio adeguato agli studenti. Oggi eravamo al corteo partito dal Calamandrei organizzato dagli studenti medi, e a cui hanno partecipato anche svariati docenti. Anche le scuole del nostro territorio lamentano da tempo problemi sia di adeguamento delle strutture che tutte le inefficienze organizzative legate alla carenza di personale e servizi. I tagli e il mancato turn over del corpo docente non è qualcosa che riguarda solo gli insegnante, ma tutta la scuola pubblica: indirettamente tutte le famiglie e i cittàdini”.

Foto di Roberto Vicario