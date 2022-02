Dal Chianti a Monte Morello in bike: il ciclo escursionismo del CAI di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Dal Chianti e Monteriggioni, dai Monti Sibillini senza dimenticare Monte Morello: sono alcune delle mete del programma CAI Sesto Fiorentino di ciclo-escursionismo. Le tappe, iniziate il 23 gennaio scorso, proseguono fino a ottobre alla scoperta delle bellezze del territorio toscano. Questo programma si inserisce nelle molte attività curate dal Club Alpino Italiano.

“Quello di quest’anno è un programma ciclo completo e molto variegato – commenta Stefano Rolle, presidente del CAI di Sesto Fiorentino – che prevede non solo ciclo-escursioni, ma anche tante altre attività che riguardano l’avvicinamento dei ragazzi alla pratica della mountain bike (in collaborazione con l’ASD Briganti Monte Morello) e i corsi di formazione dedicati alla meccanica di base, all’evoluzione tecnologica delle e-bike (in collaborazione con il negozio Bike e-Motion) e alla tecnica di guida pratica sul campo. Sono felice anche di vedere che molte delle ciclo-escursioni in programma sono organizzate con altre sezioni CAI toscane ed emiliane”.

Sì viaggiare, in bicicletta alla scoperta di nuovi orizzonti e nuove prospettive, ma per muoversi in sicurezza con la bike sono necessaria anche corsi di formazione specifici, come quello previsto per domani 15 febbraio sulla manutenzione base della mtb.

“Dopo la prima ciclo-escursione (intersezionale con CAI Firenze) a Monteriggioni di fine gennaio è stata la volta delle serate di meccanica di base a febbraio – riporta Stefano Landeschi, Acoompagnatore di cicloescursionismo del CAI – che hanno riscosso molto successo di partecipazione ed interesse e che, in aggiunta al corso di tecnica di guida sul campo previsto ad inizio marzo, rappresentano un’ottima proposta per tutti quei biker che vogliono migliorarsi in vista delle escursioni nella bella stagione”.

“Il programma ciclo del CAI di Sesto non può non includere il comprensorio di Monte Morello – aggiunge Alessandro Gamannossi, della commissione sezionale MTB – e per questo abbiamo introdotto due uscite (primavera e autunno) dedicate a far scoprire la rete sentieristica MTB a tutti quei biker che non la conoscono. Ricordo che i trail per mountain bike sono distinti dai sentieri per escursionisti a piedi nell’ottica di una pacifica convivenza di tutti i fruitori di Monte Morello”.

Di seguito riportiamo il programma ciclo 2022: per i dettagli scrivere a info@caisesto.it, consultare il sito web www.caisesto.it oppure e soprattutto le pagine social sezionali.

Gli altri appuntamenti del programma di ciclo-escursionismo sono: 22 febbraio e 1 marzo: e-Bike, approfondimento e manutenzione, 5-6 marzo: Tecnica di guida, 26 marzo: ciclo-escursione “La Riserva del Contrafforte Pliocenico”, 8 maggio: Open day mtb per ragazzi, 8 maggio: ciclo-escursione “Il Chianti Fiorentino”, 21 maggio: ciclo-escursione “Scoprimorello”, 11 giugno: ciclo-escursione “Monte Falco, Falterona e Capo d’Arno”, 17-19 giugno: ciclo-escursione “I Monti Sibillini”, 26 giugno-3 luglio: Raduno nazionale CAI, 25 settembre: Raduno Regionale Toscano di cicloescursionismo, 2 ottobre: Open day mtb per ragazzi, 15 ottobre: ciclo-escursione “Scoprimorello”, 16 ottobre: ciclo-escursione “Acquerino-Cantagallo”.