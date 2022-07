Dal “Circo Matto” a “Gino il Re”: per “LuglioBambino” è tempo di spostarsi a Lastra a Signa e Scandicci

LASTRA A SIGNA/SCANDICCI – Dopo il successo delle prime serate 8e in attesa dell’ultimo spettacolo a Calenzano in programma oggi, venerdì 8 luglio, al parco del Neto), “LuglioBambino” è in procinto di spostarsi prima a Lastra a Signa e poi a Scandicci prima del gran finale a Campi Bisenzio. Confermando anche quest’anno quella che è la vocazione artistica del “festival della Città metropolitana” organizzato da Atto Due, con la direzione artistica di Sergio Aguirre e Manola Nifosì, in ogni singolo Comune: a Campi Bisenzio il teatro per ragazzi, a Calenzano il cinema per ragazzi, a Sesto Fiorentino la letteratura per l’infanzia, a Signa il circo, a Lastra a Signa la musica e a Scandicci l’arte contemporanea. Domani, pertanto, Sabato 9 luglio nel giardino interno alle mura di Lastra a Signa, con inizio alle 18 la compagnia Fantulin farà divertire grandi e piccoli con “Circo Matto”, ovvero scherzi e birbonate che si susseguono in una girandola divertente quanto dissacrante. Dal 12 al 15 luglio, invece, il festival arriva alla biblioteca di Scandicci con il laboratorio di animazione “C’era una volta una goccia”, performance in collaborazione con Publiacqua che offre uno spunto per parlare dell’importanza del rispetto per l’acqua, elemento prezioso e indispensabile alla vita (a cura del CIT e Publiacqua). Mercoledì 13, sempre a Scandicci la Factory TAC presenta lo spettacolo “Gino il Re”, una fiaba contemporanea alla scoperta del bizzarro mondo dell’eccentrico Re Gino. Il 15 luglio, infine, il Teatrino dei Fondi farà vivere un’affascinante avventura nell’immenso e sconfinato universo della fantasia di Gianni Rodari, “Il Cantastorie Rodariano”. Spettacoli gratuiti con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 055 7591860/863.