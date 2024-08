Dal Coni della Toscana contributi alle società colpite dall’alluvione del novembre scorso

FIRENZE – “Per alleviare in piccola parte le difficoltà delle società sportive colpite dall’alluvione del 2 e 3 novembre 2023, dopo avere ottenuto dal Coni Nazionale l’autorizzazione a utilizzare 30.000 euro del proprio patrimonio, abbiamo deciso di stanziare dei contributi finalizzati a reintegrare il materiale di gioco danneggiato dalla furia dell’acqua”: a dirlo, in una nota, è il Coni della Toscana, che aggiunge: “Gli importi sono già stati erogati alle associazioni aderenti a varie Federazioni sportive ed enti di promozione della Toscana per essere utilizzati già da questa nuova stagione sportiva”. Soddisfazione è stata espressa da parte del presidente del Coni Toscana Simone Cardullo, della giunta e dei delegati delle province di Firenze (Gianni Taccetti), Prato (Massimo Taiti), Pistoia (Andrea Capecchi) e Livorno (Giovanni Giannone) per il lavoro svolto dalla commissione, composta da Marcello Marchioni, Fabrizio Balducci e Massimiliano Basegni, che ha esaminato le domande regolarmente pervenute entro la data richiesta, esclusivamente per la perdita o il danneggiamento di materiale sportivo. La Commissione, infatti, ha lavorato individuando come criterio le seguenti cinque fasce di contributo: 500 euro alle società che hanno presentato richieste fino a 1.000 euro; 1.000 euro a quelle con richieste da 1.001 a 3.000 euro; 1.500 euro per richieste da 3.001 a 5.000 euro; 2.000 euro per richieste da 5.001 a 10.000 euro; 3.000 euro per richieste superiori a 10.000 euro.”Siamo contenti come Coni Toscana – si legge nella nota – di avere potuto dare il via libera a questo piccolo, ma significativo stanziamento economico di ristoro per le società sportive danneggiate dall’alluvione di novembre. Il nostro vuole essere un segnale importante di vicinanza e attenzione, per non far sentire solo chi ogni giorno contribuisce all’attività di base e giovanile su tutto il territorio toscano, che è linfa e cuore del nostro fare sport”.