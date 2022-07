Dal costruttore di storie all’importanza della fantasia per i bambini: “LuglioBambino”, tutti i verdetti

CAMPI BISENZIO – Dopo le tappe a Signa, Lastra a Signa, Sesto e Scandicci, si è conclusa a Campi Bisenzio la 29° edizione del festival “LuglioBambino” con un grande partecipazione di pubblico sia nelle serate di spettacoli, sia nei laboratori pomediriani che si sono tenuti nei diversi giardini cittadini e anche all’interno del Centro Meme. Per quanto riguarda il premio “Giuria della critica” al migliore spettacolo in concorso, la vittoria è andata alla Compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi di Bologna per lo spettacolo “Il costruttore di storie”, “per il messaggio simbolico e metaforico di pace – si legge nella motivazione – e contro ogni forma di guerra e di violenza, per la perizia e la manualità nella manipolazione degli oggetti poveri. Per le capacità di costruire una storia composita, ricca di segni e significati con un’idea profonda e strutturata di teatro. Per aver trasmesso il messaggio con semplicità ma in maniera non banale”. Mentre la giuria dei bambini ha scelto come vincitori la compagnia I Fratelli caproni per lo spettacolo “Con la testa fra le nuvole”. Queste alcune motivazioni dei bambini: “Perché era molto fantasioso e mi ha fatto ragionare tanto”, “Era molto creativo e perché mi è piaciuto l’aereo fatto con il letto”, “Erano molto buffi gli attori e sapevano fare molte acrobazie”…

La direzione artistica e organizzativa “ha notato con gioia – si legge in una nota – che la comunità di LuglioBambino ha seguito il festival in tutte le sue tappe. Con numeri non di poco conto: 32 eventi tra spettacoli, laboratori, animazioni e letture, 6 Comuni coinvolti, 15 associazioni del territorio coinvolte, tre biblioteche e la comunità di “LuglioBambino”, grandi e piccoli, che ha seguito il festival. Festival che si chiude domani, domenica 24 luglio, con la compagnia vincitrice del premio “LuglioBambino 2019” sia per la giuria dei critici che per la giuria dei bambini, Luna e Gnac, che riceverà il premio “LuglioBambino-Soci Coop di Campi Bisenzio” e presenterà lo spettacolo “Pam! Parole a matita”. Con grande dispiacere, infatti, dobbiamo comunicare che lo spettacolo di chiusura in programma il 25 luglio al Teatrodante Carlo Monni dal titolo “C’era una volta un Drago” è stato annullato poiché uno degli attori si è ammalato di Covid. Verrà riprogrammato a settembre. Vi aspettiamo”.