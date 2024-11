“Dal design alla parola”, al Teatrodante Carlo Monni un convegno sull’accessibilità e la cura nella progettazione dei libri per bambini e ragazzi

CAMPI BISENZIO – L’accessibilità nel mondo editoriale per l’infanzia: è questo il tema del convegno “Dal design alla parola”, in programma domani, giovedì 14 novembre al Teatrodante Carlo Monni. Dalle 10 alle 16.45, l’evento esplora l’importanza di libri progettati con cura, capaci di includere lettori di tutte le abilità e offrire a ciascun bambino storie di qualità e strumenti innovativi. Organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane in collaborazione con Regione, Comune di Campi Bisenzio e Fondazione Accademia dei Perseveranti, il convegno mira a ispirare bibliotecari e operatori culturali con strategie per promuovere una lettura realmente accessibile. Durante la sessione pomeridiana, i partecipanti avranno l’opportunità di iscriversi a specifici tavoli di lavoro: il tavolo sui Silent books, coordinato da Susi Danesin, esplorerà idee e strategie per proporli in contesti diversi; il tavolo CAA, guidato da Francesca Meoli e Sabrina Egiziano, offrirà strumenti concreti di comunicazione aumentativa per una biblioteca accessibile; il tavolo sui libri tattili, con Marcella Basso, sarà uno spazio dedicato all’educazione multisensoriale e alla costruzione di pagine inclusive.

La giornata inizierà alle 10 con i saluti di Federica Petti, vice-sindaco di Campi Bisenzio, ed Elena Pianea, direttrice delle attività culturali della Regione Toscana. La mattinata proseguirà con l’intervento di Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti, dal titolo “Il diritto alla biblioteca e alle parole”, seguito da Elena Corniglia, responsabile del Centro di documentazione e ricerca sul libro accessibile di Area Onlus (Torino), che parlerà di “Libri accessibili e progetti di qualità: una sinergia inscindibile”. Marcella Basso, illustratrice di libri tattili, interverrà su “Libri tattili: quando a leggere è tutto il corpo”, mentre Alberto Bacchereti, responsabile della Stamperia Braille della Regione Toscana, illustrerà il ruolo della stamperia in “Una realtà al servizio dell’intera cittadinanza”. La mattinata proseguirà con “Biblioteca per tutti i sensi: un progetto inclusivo per guardare al futuro”, presentato da Francesca Meoli e Sabrina Egiziano, al quale seguirà un intervento dell’attrice Susi Danesin che proporrà una lettura partecipata di silent books, “Silent books: come si leggono? Lo scopriremo sfogliandoli…”. Prima della pausa pranzo, Silvia Vecchini e Ilaria Gradassi terranno l’intervento “Cura della parola per l’accessibilità”, mentre subito dopo la pausa Ilaria Tagliaferri, referente del Centro regionale servizi biblioteche ragazzi toscane per Fondazione Accademia dei Perseveranti, presenterà un aggiornamento sulle buone pratiche dalle biblioteche della Toscana.

Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane ha sede presso la Biblioteca Tiziano Terzani ora Biblioteca diffusa del Comune di Campi Bisenzio ed è finanziato dalla Regione al fine di assicurare a tutte le biblioteche pubbliche toscane sia la consulenza professionale in riferimento allo sviluppo e all’organizzazione delle raccolte e dei servizi per bambini e ragazzi, sia l’aggiornamento e la formazione di bibliotecari toscani impegnati nell’area dei servizi per bambini e ragazzi. Il convegno è aperto a tutti. Info: 055 8979403 – biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it – sbenelli@idest.net, per iscriversi https://form.jotformeu.com/90652976417366.