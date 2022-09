Dal furto di capi di abbigliamento a quello di un monopattino: i Carabinieri denunciano tre persone

CAMPI BISENZIO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Signa, a conclusione di un servizio di controllo straordinario sul territorio, hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini stranieri ritenuti responsabili del reato di furto. In particolare una donna albanese, classe ’94, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa e […]

CAMPI BISENZIO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Signa, a conclusione di un servizio di controllo straordinario sul territorio, hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini stranieri ritenuti responsabili del reato di furto. In particolare una donna albanese, classe ’94, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa e fermata all’uscita del negozio “Primark” dopo avere sottratto capi di abbigliamento, per un valore di 218 euro, che aveva occultato nella borsa che aveva con sé. La stessa sorte è toccata a un uomo marocchino, classe ’96, anche lui noto alle forze dell’ordine, che il aveva asportato, con le medesime modalità e dallo stesso negozio, capi di abbigliamento per un valore di 183,40 euro. Nell’ambito dello stesso servizio di controllo del territorio, inoltre, è stato individuato, riconosciuto e fermato dai Carabinieri in un giardino del Comune di Campi Bisenzio, un cittadino pakistano, classe ’90, responsabile del furto di un monopattino asportato da un’abitazione nei giorni precedenti. Tutti i soggetti, dopo l’identificazione, sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.