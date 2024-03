Dal giallo a teatro al concerto con Dolcenera per gli alluvionati di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Dal giallo a teatro nel mondo del commissario Ricciardi al concerto con Dolcenera: dal 24 marzo al 1 aprile tanti gli eventi con i grandi nomi dello spettacolo proposti dal Teatrodante Carlo Monni. Lunedì 25 marzo alle 21 la straordinaria e immaginifica penna di Maurizio De Giovanni, autore di “Mettici la mano”, progetto teatrale nato dalla saga de “Il commissario Ricciardi” dopo il successo della serie televisiva, approda al teatro con due dei volti più colorati delle vicende del commissario, il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella, interpretati rispettivamente da Antonio Milo e Adriano Falivene. Originariamente diretto da Alessandro D’Alatri, prematuramente scomparso il maggio scorso dopo una lunga malattia, lo spettacolo prodotto da Diana Or.I.S. trasporterà il pubblico inuna Napoli devastata dalle conseguenze del nazifascismo e martoriata dai bombardamenti, ma mai priva di quella carica di umanità e di amore per la vita.

Evento speciale quello di lunedì 1 aprile: alle 20.30, infatti, il concerto con ingresso a offerta libera con la cantautrice Dolcenera che, insieme ad artisti internazionali come Roberta Di Lorenzo, Lorenzo Baglioni, Franco Fasano, Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis, Enrico Capuano, Scarlet Deange, la band Fratelli&Margherita e la scoperta di X Factor Nevruz, saranno i protagonisti di “Pasqua per la ripartenza”, organizzata dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, da un’idea di Giordano Sangiorgi e in gemellaggio con il comune di Tredozio. L’occasione nasce per una raccolta fondi destinata agli alluvionati dell’Emilia Romagna e della Toscana. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Emilia – Romagna e della Regione Toscana e intende tenere alta l’attenzione sui territori colpiti dall’alluvione rafforzando, anche attraverso un “gemellaggio musicale” la solidarietà tra le popolazioni, romagnole e toscane, colpite dall’alluvione.

In programma anche lo spettacolo per ragazzi e ragazze “Tippi e Toppi” (durata 50’ – età consigliata 6-12 anni)con la regia di Livio Valenti da un testo e musiche di Lorenzo Bachini e con Cinzia Corazzesi e Lorenzo Bachini: appuntamento domenica 24 marzo alle 16.30 con la produzione Nata Teatro che racconta la storia di Tippi e Toppi, due bambini che abitano in due paesi vicini e immaginari in cui si parlano lingue diverse, l’inglese e l’italiano. Quasi per magia, i due si capiscono alla perfezione e, sebbene gli abitanti delle due cittadine non approvino la loro amicizia, riescono a restare vicini. E ancora sabato 30 marzo alle 17 l’inaugurazione della mostra “Giorni di Fango” con le fotografie di Anna Maria Romoli e la presentazione dell’omonimo libro. La mostra, visitabile dal 30 marzo al 10 aprile in orario di biglietteria, presenta foto di strade e case allagate, di volti provati ma sorridenti in una città ferita dalla forza e dalla violenza dell’acqua, una Campi Bisenzio raccontata nei suoi giorni di fango e di dolore ma anche di forza e coraggio delle persone che lottano per andare avanti. L’esposizione rientra nell’ambito della rassegna “Quel due” pensata per ricordare il disastro dell’alluvione del 2 novembre 2023. Info: Teatrodante Carlo Monni – 055 8940864 Whatsapp e Telegram 346 3038170 – biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.