Dal Green Pass alla solidarietà verso il popolo cubano: per Farmapiana un’estate sempre “sul pezzo”

CAMPI BISENZIO – Uno sguardo al presente, l’altro al futuro. Con l’obiettivo di proseguire il cammino intrapreso da tempo fatto di programmazione e investimenti per rendere ancora più solida l’azienda. Sono stati mesi, quelli appena passati e in un’estate che si sta avviando alla sua conclusione, ricchi di impegni e di attività per Farmapiana che […]

CAMPI BISENZIO – Uno sguardo al presente, l’altro al futuro. Con l’obiettivo di proseguire il cammino intrapreso da tempo fatto di programmazione e investimenti per rendere ancora più solida l’azienda. Sono stati mesi, quelli appena passati e in un’estate che si sta avviando alla sua conclusione, ricchi di impegni e di attività per Farmapiana che anche in queste settimane, come ha voluto evidenziare il presidente Francesco Lotti, “ha mantenuto alta l’asticella dell’attenzione e dei servizi verso i propri pazienti”. Come dimostra per esempio l’apertura continua delle farmacie nel mese di agosto, con un incremento davvero significativo di persone che si sono presentate al “bancone” per le rispettive necessità.

E, al tempo stesso, con la riduzione davvero al minimo delle chiusure: su dieci farmacie, infatti, soltanto quella di Capalle ha tenuto chiuse le proprie porte la settimana di Ferragosto mentre le altre hanno proseguito, oltre ovviamente che con quello farmaceutico, con tutti i servizi alla persona che le farmacie comunali Farmapiana garantiscono costantemente alla cittadinanza. Per quanto riguarda la lotta al Covid, anche il servizio dei tamponi non ha conosciuto momenti di sosta nelle farmacie del Centro commerciale I Gigli, dell’Indicatore, a San Donnino, a Lastra a Signa e a Borgo San Lorenzo, con sedute “programmate”: oltre trenta quelle effettuate ad agosto con oltre 1.500 Green Pass rilasciati.

Guardando invece al futuro, ovvero al mese di settembre, anche in vista della riapertura delle scuole, le sedute fissate sono già quaranta così come sono confermati i servizi di stampa del Green Pass e di prenotazione dei vaccini sempre all’interno delle farmacie. Continua inoltre il servizio Cup che consente di prenotare una serie di visite presso il Sistema Sanitario Nazionale con oltre 1.500 appuntamenti al mese. E che il futuro rivesta un ruolo importante per Farmapiana, lo dimostra anche la prosecuzione dei lavori di allestimento della nuova sede della farmacia a Signa mentre entro fine anno sarà aperta una nuova farmacia comunale a Campi.

Da segnalare infine la collaborazione con il Comitato gemellaggi del Comune di Campi Bisenzio che ha portato a organizzare a una vera e propria raccolta di farmaci, grazie al patto di amicizia con il Municipio di Placetas (Cuba), a favore appunto del popolo cubano. Chiunque lo desideri, può rivolgersi alle varie farmacie comunali Farmapiana e acquistare dei farmaci o materiale sanitario (che vanno dagli sciroppi per la tosse ai guanti di lattice e alle siringhe monouso per fare alcuni esempi) che successivamente sarà inviato tramite “Container di solidarietà con il popolo cubano”.