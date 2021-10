Dal PNRR 220 milioni per la linea 4.2 della tramvia. Il sindaco Fossi: “Entro il 2026 sarà a Campi Bisenzio”

FIRENZE – Il sindaco di Firenze e della Città metropolitana, Dario Nardella, con un suo post su Facebook, probabilmente ha anticipato una notizia che da qualche ora era nell’aria: “Una grande notizia, – scrive Nardella – grazie al PNRR arrivano 220 milioni per la realizzazione entro il 2026 della linea 4.2 per Campi Bisenzio e […]

FIRENZE – Il sindaco di Firenze e della Città metropolitana, Dario Nardella, con un suo post su Facebook, probabilmente ha anticipato una notizia che da qualche ora era nell’aria: “Una grande notizia, – scrive Nardella – grazie al PNRR arrivano 220 milioni per la realizzazione entro il 2026 della linea 4.2 per Campi Bisenzio e 150 per la linea 3 per Bagno a Ripoli della tramvia. Una tramvia che cresce insieme a una mobilità sostenibile in città. Meno inquinamento e più rispetto dell’ambiente”.

“Finalmente ne abbiamo la certezza: – queste invece le parole del sindaco di Campi, Emiliano Fossi – entro il 2026 la tramvia sarà a Campi. Il Ministero ha deciso: 220 milioni del PNRR saranno usati per la linea 4.2 da Firenze a Campi che dovrà essere operativa entro 5 anni. È un salto nel futuro per Campi e per la Città metropolitana. Un sogno che diventa realtà grazie alla collaborazione con Dario Nardella ed Eugenio Giani. Che felicità”.