Dal podio sfiorato a Praga al primo posto agli Assoluti a Riccione: nella para danza Emilio e Leila non smettono di stupire

SIGNA – Fine settimana, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, ricco di soddisfazioni e di successi per la scuola di danza che fa capo alla ASD Polisportiva Donizetti e al circolo Donizetti. Scuola nata e fatta crescere da Oscar Conte e Daniela Ristori, coppia nel ballo ma soprattutto nella vita, e che oggi, dopo la scomparsa prematura del marito, vede la moglie sempre pronta – e disponibile – a continuare da sola la strada iniziata a tracciare insieme. Da sola per modo di dire visto che è sempre in mezzo ai suoi allievi e alle sue allieve. Una strada che aveva già dato i suoi frutti lo scorso novembre quando Leila Elderiny ed Emilio Bargiacchi avevano sfiorato il podio ai Campionati europei di para danza a Praga.

Lo scorso fine settimana, invece, è andata ancora meglio: a Riccione si disputava infatti il “PlayHall-Emilia Romagna”, ovvero i “Campionati assoluti italiani Wheelchair dance sport” ed Emilio e Leila (grazie alla collaborazione delle scuole di danza Asd Donizetti Oscardani, Dance Formula Asd e Latin Project Dance Academy Asd, tutte e tre coinvolte a pieno titolo in questo progetto) sono saliti sul gradino più alto del podio nella categoria danze latine Over 13 classe 1 I WDS Combi. Un risultato di rilievo, che li ripaga dei sacrifici fatti in allenamento ma che soprattutto li spinge… a non mollare la presa. Bravissimi.

Ma non è finita qui perché nella stessa occasione e sempre con le stesse scuole di danza coinvolte (Asd Donizetti Oscardani, Dance Formula Asd e Latin Project Dance Academy Asd), nella categoria latin style assolo e duo femminile, Leila Elderiny e Marta Bagni hanno comunque ottenuto dei buoni risultati in una competizione che resta, è giusto ricordarlo, di alto livello “dimostrandoci – spiegano dalle tre scuole di danza – un costante miglioramento. Quasi 140, infatti, 136 per la precisione, le ragazze che hanno preso parte alla competizione mai Leila e Marta, ancora una volta, hanno dato il meglio di loro con passione e voglia di mettersi in gioco”.