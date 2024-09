Dal rispetto dell’ambiente alla solidarietà e allo sport: “Estra Notizie” ci racconta l’impegno dell’azienda

PRATO – Gli investimenti per incrementare la diffusione del biometano, l’arrivo del metano nel Comune di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, il sostegno alla campagna “La bolletta sospesa” voluta dalla Diocesi di Prato, iniziativa partita oltre un anno fa e pensata appositamente per sostenere le famiglie in difficoltà a pagare le utenze domestiche. Ma […]

PRATO – Gli investimenti per incrementare la diffusione del biometano, l’arrivo del metano nel Comune di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, il sostegno alla campagna “La bolletta sospesa” voluta dalla Diocesi di Prato, iniziativa partita oltre un anno fa e pensata appositamente per sostenere le famiglie in difficoltà a pagare le utenze domestiche. Ma anche lo sport, grazie alla conferma dell’accordo di sponsorizzazione con il Pistoia Basket per un altro prestigioso campionato in serie A/1. Insomma, dopo l’estate, “Estra Notizie” di settembre si conferma un contenitore ricco di argomenti e di spunti di condivisione. Buona visione.