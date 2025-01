Dal servizio sanitario a quello sociale, servizio civile: cinque posti alla Pubblica Assistenza di Signa

SIGNA – Sono due i progetti proposti per il 2025 dalla Pubblica Assistenza di Signa relativi al bando di servizio civile universale che si possono realizzare – e di conseguenza svolgere – presso l’associazione di via Argine Strada. Con cinque posti a disposizione così suddivisi: tre per il progetto “Soccorso Firenze e Prato 2024”, che prevede una serie di servizi di emergenza e di trasporto sanitario ordinario; e due per il progetto “Assistenza Firenze e Prato 2024”, per il quale i servizi sono invece di trasporto sanitario ordinario e sociale. Entrambi hanno una durata di 12 mesi, per un impegno di circa 25 ore settimanali (1145 ore/anno) e una retribuzione di 507,30 euro mensili (6.087,60 euro l’anno). Possono partecipare coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno e non superato i 28 anni. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) rall’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre le 14 del 18 febbraio. Per ulteriori informazioni Bando Servizio Civile: 5 posti alla Pubblica Assistenza Signa.