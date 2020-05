Dal sindaco Fossi un appello ai giovani: “Gli ultimi contagi hanno un’età media più bassa, non compromettiamo tutto”

CAMPI BISENZIO – Un messaggio, un appello rivolto solo ai più giovani. E’ a loro che si rivolge il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel suo consueto video di aggiornamento quotidiano. “Gli ultimi contagi, uno nella giornata di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.), fanno registrare un’età media sempre più giovane. So bene i sacrifici che avete fatto e che state facendo. Ma è proprio per questo che mi rivolgo a voi, al vostro senso di responsabilità, per voi stessi ma anche per chi vi sta accanto ed è sicuramente più fragile di voi”. “So benissimo che la stragrande maggioranza di voi si sta comportando bene, e lo avete dimostrato anche con il vostro impegno come volontari. Non permettete perché qualcuno di voi sbaglia, di compromettere tutto quello che è stato fatto e i sacrifici che abbiamo fatto insieme”.