Dal teatro online al Talk al Museo di Dante. Andrea Bruni “il teatro va avanti”

SESTO FIORENTINO – Il teatro non si ferma. Da tempo gli spazi teatrali e i cinema sono chiusi, ma lo spettacolo va avanti, trova nuovi luoghi, opportunità telematiche e approda sul web con prodotti di qualità. E’ il caso di Palco Libera Tutti a Casa, un evento dell’associazione Zera, progetto ideato da Alessia De Rosa e Andrea Bruni rivolto agli adulti che vogliono provare a “fare teatro” pur stando a casa. Il primo incontro virtuale si è tenuto l’8 dicembre, questa sera 15 dicembre dalle 21 il secondo appuntamento, mentre il terzo ed ultimo si terrà martedì 22 dicembre.

“Gli incontri sono aperti a tutti – spiega Andrea Bruni – sono gratuiti e di tipo divulgativo. Durante la serata ci sono esercizi teatrali, letture espressive, giochi di teatro e un intervento mio sulla storia del teatro. Al termine, come sempre avviene durante i nostri corsi, dedichiamo un po’ di tempo alla meditazione. Sono momenti molto potenti anche e soprattutto vissuti con le cuffie. Abbiamo potuto organizzare questo corso grazi e al sostegno dell’amministrazione comunale e del Consiag”.

Per chi vuole provare si può iscrivere, partendo da questo link: https://www.associazionezera.org/palco-libera-tutti/corsi-on-line/

Palco libera tutti è anche rivolto ai bambini, un progetto che l’associazione Zera porta avanti anche in questo periodo di emergenza sanitaria. “Fino a quando è stato possibile lo abbiamo fatto in presenza – spiega Bruni – poi siamo passati al web e ora siamo online. Il corso online con i bambini è andato molto bene: intanto i piccoli hanno grandi capacità di utilizzare la tecnologia sanno quando accendere e spegnere il microfono e si muovono in questo settore con agilità e poi si sono divertiti molto perché abbiamo chiesto loro di portare un pupazzo al quale erano affezionati e raccontare la storia. Prima di Natale faremo la tradizionale recita, ma questa volta sarà solo online ad uso esclusivo delle famiglie dei bambini che parteciperanno”.

Quando sarà passata l’emergenza sanitaria, utilizzerete ancora le esperienze maturate durante questo periodo?

“Abbiamo strutturato dei programmi diversi – spiega Bruni – registriamo e creiamo contenuti sul nostro sito. Sicuramente faremo tesoro di queste esperienze: replicheremo Palco Libera Tutti a Casa perchè è un modo per mantenere il contatto con le persone. A volte chi è timido si avvicina più volentieri al teatro con questa modalità”.

Alessia De Rosa e Andrea Bruni parteciperanno a tre performance di teatro-musica promossi nel periodo natalizio da Filharmonie: il 24 dicembre alle 16.30 “Ri-Nascita” ispirato alla vita di Wagner e della moglie Cosima, il 31 dicembre alle 16.30 “Danze sacre e profane” e il 6 gennaio alle 16.30 Peer Gynt.

Bruni e De Rosa hanno curato la parte dei testi, mentre Marco Gallenga si occuperà di una breve presentazione musicale. Tutto gratuito e potrà essere seguito in streaming sulla pagina Facebook e YouTube di Filharmonie.

Tra le novità anche Zera Talk dal Museo Casa di Dante. “Un progetto che nasce con il bando Inverno Fiorentino – spiega Bruni – e ci ha permesso di sperimentare un talk show nei luoghi in questo momento non aperti al pubblico. Saremo in questi spazi chiusi per dimostrare che esistono e speriamo presto potranno riaprire. E’ un segnale che vogliamo dare”.

Zera Talk al Museo di Dante vedrà molti ospiti tra cui la pittrice Luisa del Campana con la quale Bruni e De Rosa metteranno in scena un performance sull’arte, mentre le riprese e la diretta streaming è curata da Bunker Film. L’appuntamento è giovedì 17 dicembre dalle 18 alle 19.