Dall’11 marzo l’Infopoint di Alia Servizi Ambientali a Lastra a Signa diventa settimanale

LASTRA A SIGNA – L’Infopoint di Alia Servizi Ambientali, ubicato presso la sede del Comune di Lastra a Signa, all’ex Ufficio Anagrafe con ingresso da via Dante Alighieri, diventa settimanale. Da giovedì 11 marzo, infatti, lo sportello sarà aperto al pubblico ogni giovedì in orario mattutino o pomeridiano: il primo e il terzo giovedì ed eventuale quinto con orario 8.40-13.40, il secondo e quarto giovedì con orario 13.30-18.30 (in precedenza era aperto soltanto il primo giovedì del mese). Allo sportello gli utenti possono ritirare o riconsegnare attrezzature (contenitori, come sacchi o bidoncini, e chiavette), ma anche ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, sui servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade, sulla raccolta dei rifiuti ingombranti, oltre ad effettuare segnalazioni e reclami.

L’accesso alla struttura è libero, senza prenotazione, e nel rispetto delle attuali norme di prevenzione: indossare la mascherina di protezione, rispettare la fila osservando il distanziamento fisico e seguire le indicazioni degli addetti. Per ritirare contenitori e chiavette è necessaria la prenotazione tramite form web consultabile online, www.aliaserviziambientali.it, oppure call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800- 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

“L’idea di ampliare l’apertura dello sportello è una precisa indicazione dell’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni (nella foto) – che vuole dare così la possibilità ai cittadini di avere tutto il materiale necessario per il conferimento dei rifiuti in tempi brevi oltre ad uno sportello informativo a disposizione settimanalmente. Questo va anche in linea con la modifica del regolamento Tari passata in consiglio comunale che abbrevia i tempi per l’apertura e la regolarizzazione della propria posizione”.

Alia Servizi Ambientali, infine, ricorda agli utenti che è possibile recarsi anche agli altri sportelli, per richiedere informazioni e ritirare il kit domestico per le raccolte differenziate (per Lastra a Signa il ritiro è sempre su prenotazione), sottolineando che quelli ubicati presso le sedi comunali seguono le regole di accesso dettate dall’Amministrazione di riferimento e sono dedicati soltanto a cittadini residenti.