Dall’8 dicembre torna il Presepe sul Sagrato della Cattedrale di Firenze: vere e proprie sculture in terracotta

FIRENZE – Per il tredicesimo anno consecutivo, l’Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato del Duomo di Firenze, dove resterà fino al giorno dell’Epifania, un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale. Il presepe sarà benedetto domani mattina, 8 dicembre, dal Cardinale Giuseppe Betori poco prima della celebrazione della Santa Messa per la festa dell’Immacolata […]

FIRENZE – Per il tredicesimo anno consecutivo, l’Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato del Duomo di Firenze, dove resterà fino al giorno dell’Epifania, un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale. Il presepe sarà benedetto domani mattina, 8 dicembre, dal Cardinale Giuseppe Betori poco prima della celebrazione della Santa Messa per la festa dell’Immacolata (inizio alle 10.30). La caratteristica del presepe del Duomo di Firenze è quella di essere realizzato con delle vere e proprie sculture in terracotta a tutto tondo, pezzi unici creati dall’artigiano Luigi Mariani, che co i fratelli Enrico e Franco, sono i proprietari di una storica fornace all’Impruneta, la Mital Terrecotte, e da lui donate all’Opera. Quest’anno alle statue che rappresentano la Sacra Famiglia, un angelo, il bue e l’asinello, una pastorella e due pecorelle, si aggiungerà la figura di San Francesco. Queste sculture si inseriscono nell’antica tradizione fiorentina della lavorazione della terracotta che, in ambito artistico, è nata a Firenze nel Quattrocento con il recupero di questa antica tecnica, dimenticata nel Medioevo, da parte di Donatello e Brunelleschi.