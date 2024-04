Dalla contabilità alla Polizia municipale: il Comune di Campi Bisenzio cerca “personale qualificato”

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha annunciato nei giorni scorsi l’uscita degli avvisi di mobilità per il reclutamento di personale altamente qualificato. Nello specifico, sono disponibili tre avvisi rispettivamente per otto istruttori amministrativi/contabili, cinque istruttori tecnici e sei funzionari per la Polizia municipale. Chiunque sia interessato è invitato a consultare il sito […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha annunciato nei giorni scorsi l’uscita degli avvisi di mobilità per il reclutamento di personale altamente qualificato. Nello specifico, sono disponibili tre avvisi rispettivamente per otto istruttori amministrativi/contabili, cinque istruttori tecnici e sei funzionari per la Polizia municipale. Chiunque sia interessato è invitato a consultare il sito Internet del Comune per ulteriori dettagli e istruzioni su come candidarsi. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota – auspica di arricchire il proprio team con individui talentuosi e appassionati che condividano la visione di promuovere il benessere della nostra comunità”.