Dalla convenzione Toscandia, Confartigianato, Confesercenti un impulso alla mobilità green 

FIRENZE – Sostenere il passaggio alla mobilità green e contenere i costi attraverso sconti sugli acquisti e mobilità condivisa: questi gli obiettivi alla base di una convenzione presentata oggi tra Toscandia, Confartigianato Imprese Firenze e Confesercenti Firenze, alla presenza di Stefano Giorgetti e Andrea Giorgio, rispettivamente assessore alla mobilità e all’ambiente. Per le piccole e medie imprese il passaggio a una mobilità più sostenibile è ancora complesso a causa dei costi e degli incentivi difficili da sfruttare al meglio. Ecco perché gli associati di Confartigianato e Confesercenti potranno usufruire di sconti che partono dal 5% sui nuovi mezzi. Non solo, come molti imprenditori hanno constatato, trovare sul mercato nuovi mezzi green è spesso difficile: per questo Toscandia ha attivato un servizio di van sharing che permette di ridurre costi e tempi di attesa, che arrivano talvolta a oltre 12 mesi, attraverso la condivisione del mezzo. L’ultimo punto della convezione riguarda il controllo e il mantenimento del mezzo: a fronte di un costo delle manutenzioni che arriva anche al 20% in più rispetto al 2021, Toscandia mette a disposizione alcuni coupon per ridurre in costi così da conservare al meglio i mezzi senza spendere troppo.

“Per le imprese della città di Firenze la sfida della transazione ecologica è sicuramente avvincente ma deve avvenire in un quadro di garanzie e sostenibilità economica per chi, tutti i giorni, scommette sul proprio lavoro e sulla propria impresa, – ha detto Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze – ecco perché, anche sul fronte ricambio parco mezzi e stop alle vetture più inquinanti, bisogna muoversi utilizzando congiuntamente la ricerca delle migliori condizioni del mercato (cosa che pensiamo di aver fatto attraverso la partnership con Toscandia) con il ricorso agli incentivi messi a disposizione dalle istituzioni competenti in materia. Siamo solo all’inizio di un percorso che si annuncia particolarmente complicato per le nostre attività, ma noi siamo certi di muoversi nella giusta direzione”. “Questa convezione – aggiunge Renzo Nibbi, responsabile categoria trasporto di Confartigianato Imprese Firenze – arriva a margine del confronto sul piano incentivi per l’acquisto dei mezzi commerciali con il Comune di Firenze e rappresenta un ulteriore aiuto alle imprese nell’ottica di facilitare il passaggio alla nuova mobilità”.

“L’importanza di essere presenti nella realtà fiorentina non si lega solamente alla promozione stipulata con la Confartigianato Imprese Firenze e con la Confesercenti Firenze, ma affonda le sue radici nella sostenibilità in tutte le sue sfaccettature, – aggiunge Giuseppe Barelli, amministratore delegato di Toscandia – per noi è importante che Toscandia sia sostenibile per il territorio che in tutti questi anni l’ha accolta. Nel tempo siamo stati presenti in più realtà, ma crediamo fermamente che la nostra Business Unit Tempo Zero sia la rappresentazione migliore di come fare Business sostenibile aiutando realmente le aziende nel processo di transizione ecologica”.

“Questo accordo – sostiene l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio – è un esempio di collaborazione tra istituzioni, aziende e categorie economiche per l’obiettivo condiviso di migliorare la qualità dell’aria della nostra città rendendola più salubre per i cittadini. Toscandia, Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze dimostrano, con questa convenzione, che si può lavorare insieme per governare la transizione ecologica senza metterla in conflitto con il lavoro. A breve il Comune lancerà i nuovi bandi che serviranno anche per l’acquisto dei veicoli commerciali: sono bandi che risponderanno alle richieste delle categorie, frutto di un confronto con loro e di una trattativa portata avanti dal Comune con il Ministero”. “Questa iniziativa – conclude l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – va nella direzione di una sempre maggiore attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Ringraziamo Toscandia, Confartigianato Imprese Firenze e Confesercenti Firenze per l’attenzione alla qualità dell’aria e per la collaborazione con l’amministrazione: si tratta di un accordo che punta ad agevolare i lavoratori nel passaggio a una mobilità nuova che sta attenta alla sostenibilità”.