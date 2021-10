Dalla Gkn alla Texprint: Potere al Popolo in piazza a Firenze per lo sciopero generale dell’11 ottobre

FIRENZE – “Dalla Gkn a Campi alla Texprint di Prato, fino alla lotta degli aeroportuali di Pisa, abbiamo portato solidarietà attiva e costante alle vertenze della nostra regione”: lo dice in una nota Potere al Popolo, che ieri, giovedì 7 ottobre, ha presentato in Parlamento, “con il nostro senatore Mantero, un disegno di legge antidelocalizzazioni scritto dalle operaie e gli operai Gkn con il contributo di nostri giuristi. Noi pensiamo che l’Italia può ripartire se si rimettono al centro gli interessi di lavoratori, precari, disoccupati, classi popolari. Per farlo non ci sono deleghe in bianco da firmare per forze politiche svendute agli interessi del più forte, ma c’è da riprendere il protagonismo diretto, rafforzare le lotte e le organizzazioni non compromesse. Diamo corpo e sostanza alla strada che dalla Gkn è stata indicata: insorgiamo, facciamolo davvero”.