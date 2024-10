Dalla manutenzione delle strade alla cura del verde: Consiag apre le selezioni per quattro nuove assunzioni

PRATO – Continua il percorso di ampliamento dell’organico da parte di Consiag Servizi Comuni. Sono quattro, infatti, le nuove selezioni indette per individuare altrettanti profili da inserire all’interno dell’azienda. Si tratta di un operaio addetto agli impianti energetici e idraulici, di un apprendista operaio addetto alla manutenzione delle infrastrutture viarie, di un apprendista impiegato tecnico da assegnare al servizio infrastrutture viarie e/o al servizio gestione beni immobili, e di un operaio addetto alla cura e gestione del verde. Le quattro selezioni vengono indette dopo le assunzioni di altre sette figure professionali arrivate nei primi nove mesi del 2024. “Una testimonianza – si legge in una nota – di come gli ambiti di competenza dell’azienda siano in espansione, richiedendo così sempre nuove e qualificate competenze”.

Entrando nel dettaglio delle nuove selezioni, si parte da quella per operaio addetto agli impianti energetici e idraulici. Il rapporto sarà a tempo indeterminato, il contratto nazionale applicato sarà quello del Gas – Acqua del 30 settembre 2022, e il trattamento economico è di terzo livello. La sede di lavoro è la provincia di Prato. Sono richiesti il diploma di istituto professionale con indirizzo specifico nel settore e almeno due anni di esperienza sul campo, oppure la licenzia media e almeno 4 anni di esperienza nel settore.

Si passa poi alla posizione di apprendista operaio addetto alla manutenzione delle infrastrutture viarie. Qui parliamo di un contratto della durata di 30 mesi, con applicazione del contratto nazionale Gas – Acqua del 30 settembre 2022 e un inquadramento di secondo livello. Il candidato sarà inserito in turni di reperibilità e anche in questo caso la sede di lavoro è la provincia di Prato. Viene previsto un periodo di prova di tre mesi che potrà essere dimezzato qualora l’apprendista abbia frequentato in precedenza corsi formativi inerenti al profilo professionale da conseguire. Fra i requisiti anche un diploma di istruzione secondaria di primo grado e il non avere compiuto il 29° anno d’età.

Poi c’è il posto di apprendista impiegato tecnico da assegnare al servizio infrastrutture viarie e/o al servizio gestione beni immobili. Anche in questo caso l’apprendistato è di 30 mesi, contratto settore Acqua – Gas del 30 settembre 2022 ma l’inquadramento sarà di quarto livello. Confermato anche per questa selezione il periodo di prova di tre mesi. La sede di lavoro è in provincia di Prato, mentre sul titolo di studio viene richiesto un diploma di costruzioni, ambiente e territorio, o titolo equipollente, o un diploma di perito industriale in edilizia. Per iscriversi a uno dei tre bandi bisogna accedere al link https://consiag.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_reclutamento-del-personale.html. La scadenza delle selezioni è fissata per il 15 ottobre. Le domande di ammissione, a cui va allegato il curriculum firmato e una fotocopia di un documento di identità, dovranno essere inviate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: selezioni@consiagservizicomuni.it.

Da ricordare, infine. che è stato appena pubblicato anche il bando per la ricerca di un profilo di operaio addetto alla cura e gestione del verde. E’ richiesta la licenza di scuola media inferiore, con esperienza lavorativa di almeno un anno nelle attività operative di manutenzione di giardini e aree verdi, potatura di alberature ed essenze arboree, realizzazione di impianti di irrigazione, attività floro-vivaistiche maturata presso enti pubblici o ditte private. In alternativa è richiesto il diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale agrario, con esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nelle attività sopramenzionate. Le domande dovranno essere presentate entro il 27 ottobre, con gli stessi criteri da seguire indicati per candidarsi nelle altre tre selezioni. “Continua la campagna di assunzioni da parte della società che si sta dotando di nuove competenze professionali, – spiegano da Consiag Servizi Comuni – siamo di fronte a quattro bandi che danno l’opportunità di essere inseriti all’interno di una società in crescita e che sta investendo nella formazione e nel benessere del proprio personale aziendale”.