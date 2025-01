“Dalla parte del Giallo”: seconda edizione del Festival a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Dal 25 al 31 gennaio si terrà la seconda edizione del Festival del Giallo. Dopo l’anteprima dello scorso 9 gennaio con la presentazione de “La donna nel pozzo” di Piergiorgio Pulixi entra nel vivo il festival “Dalla parte del giallo”, organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino e dalla libreria Rinascita Ubik in […]



SESTO FIORENTINO – Dal 25 al 31 gennaio si terrà la seconda edizione del Festival del Giallo. Dopo l’anteprima dello scorso 9 gennaio con la presentazione de “La donna nel pozzo” di Piergiorgio Pulixi entra nel vivo il festival “Dalla parte del giallo”, organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino e dalla libreria Rinascita Ubik in collaborazione con il Club del Giallo e Uno Studio in Holmes Aps. Un calendario ricco di appuntamenti, tra eventi, incontri con autori, reading e spettacoli farà di Sesto per una settimana la capitale della letteratura noir.

Il festival ospiterà grandi nomi della narrativa gialla e noir italiana, tra cui Giancarlo De Cataldo, Alessandro Robecchi e Cristiano Cavina, che presenteranno le loro ultime opere e dialogheranno con il pubblico. Tra i momenti più interessanti, la XXXIV edizione dell’Annual General Meeting di Uno Studio in Holmes APS, con una sfida letteraria tra le classi 3B e 3I del Liceo Artistico. Il 26 gennaio al Cinema Grotta un appuntamento imperdibile: “Marcorè incontra Holmes” con Neri Marcorè e gli attori del musical Sherlock Holmes. Il 30 gennaio, sempre al Cinema Grotta si terrà poi lo spettacolo teatrale con Maurizio De Giovanni, tratto dalla sua serie dedicata al Commissario Ricciardi. Gli eventi si svolgeranno presso la Libreria Rinascita Ubik, la Biblioteca Ernesto Ragionieri e il Cinema Grotta.

“Grazie alla collaborazione con la libreria Rinascita si rinnova l’appuntamento con un festival che coinvolgerà non soltanto gli appassionati di noir – afferma l’assessore alla cultura Jacopo Madau – Il programma è ricco e vanta nomi di primo pianto tra gli autori del giallo. Particolarmente significativo, poi, sarà lo svolgimento in biblioteca del General Meeting di Uno studio in Holmes, due giorni dedicati al detective più famoso della letteratura. Ringrazio tutte le realtà coinvolte, a partire dalla libreria Rinascita, la nostra biblioteca e il Club del Giallo che, anno dopo anno, stanno facendo crescere questa manifestazione”.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti. La prenotazione è sempre gradita, mentre è obbligatoria per gli eventi con Neri Marcorè e Maurizio De Giovanni. Il programma integrale è consultabile sul sito del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it