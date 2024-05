Dalla “rimodulazione” dell’Irpef ai trasporti: lo Spi Cgil delle Signe incontra i candidati Caporaso, Sterrantino e Bagni

LASTRA A SIGNA – Sulla stessa “falsariga” di Signa: anche a Lastra a Signa lo Spi Cgil delle Signe ha invitato Giuseppe Bagni, Emanuele Caporaso e Daniele Sterrantino, “i candidati sindaco – si legge in una nota – delle liste progressiste, democratiche e antifasciste per le elezioni comunali a un incontro per avanzare ai candidati […]

LASTRA A SIGNA – Sulla stessa “falsariga” di Signa: anche a Lastra a Signa lo Spi Cgil delle Signe ha invitato Giuseppe Bagni, Emanuele Caporaso e Daniele Sterrantino, “i candidati sindaco – si legge in una nota – delle liste progressiste, democratiche e antifasciste per le elezioni comunali a un incontro per avanzare ai candidati le proposte del sindacato per rimodulare l’Irpef comunale migliorando gli elementi di progressività e accrescere la tutela dei redditi medi e bassi, garantire i servizi sociali e sanitari, potenziare i collegamenti con l’area metropolitana e la Piana fiorentina, favorire la creazione di nuove occasioni di lavoro e fornire alle iscritte e agli iscritti gli strumenti per partecipare in modo consapevole alla tornata elettorale”. L’appuntamento è per domani, martedì 28 maggio, alle 10 presso la Casa del Popolo di Tripetetolo a Lastra a Signa.