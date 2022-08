CALENZANO – Dalla scuola Mta Musical Time Academy a Rai 2: è il caso di due giovani studentesse che sono state selezionate per la prima edizione di Performer Italian Cup, ma la storia prosegue e Mta. Musical Times Academy si riconferma anche quest’anno un’eccellenza toscana nel campionato nazionale di Arti Scenico Sportive Performer Italian Cup, firmato Metodo P.A.S.S. L’unico campionato nazionale, riconosciuto dal Coni, dedicato interamente alle arti scenico sportive, che inquadra per la prima volta il Performer in una figura atleticamente riconosciuta. Performer Italian Cup si può considerare come il campionato olimpico degli artisti che prevede una competizione tra cantanti, ballerini, attori, performer completi. Il campionato ha già varcato i confini dell’Italia diventando attivo anche in moltissimi Paesi europei: è previsto entro il 2022 la prima fase europea della manifestazione.

Quest’anno, la fase nazionale del campionato, tenutasi a Ostia Antica nella settimana dal 3 al 8 luglio con oltre 1000 esibizioni in gara, ha visto la vittoria degli studenti di MTA di 25 podi, di cui 5 di essi anche vincitori del premio assoluto di categoria. Gli artisti fiorentini si sono distinti per capacità tecnica, interpretazione e presenza scenica presentando esibizioni estrapolate dal mondo del musical e dal panorama della musica pop, giudicati da una commissione composta da più di 20 giudici, provenienti da tutto il mondo. Tra i quali, solo per citarne qualcuno: il regista Federico Moccia, Grazia Di Michele, Maura Paparo, Beppe Vessicchio, Pablo Flores, Ciro Barbato e tanti altri. Oltre alle medaglie olimpiche alcuni degli studenti sono stati premiati con occasioni irripetibili: Fjoralba Kraja e Giuseppe Stravino sono stati selezionati per i videoclip del brano Todavìa vida della cantante Grazia Di Michele con coreografie di Garrison Rochelle; Matilde Guidotti, è stata selezionata da Mario Menicagli per il musical Cenerentola – l’opera pop; Francesca Montecchi è stata selezionata dal Maestro Ciro Barbato per aggiudicarsi la possibilità di incidere un inedito da presentare alla commissione di Sanremo Giovani. Per il terzo anno consecutivo MTA si conferma la realtà formativa più premiata in Toscana.

MTA – Musical Times Academy è la prima Accademia di Musical con formazione professionale in Toscana. La sede di MTA è situata alle porte di Firenze, nella cornice del comune di Calenzano. La direzione artistica dell’Accademia è affidata al regista e produttore Denny Lanza. Dal campionato è nato il programma televisivo Performer Italian Cup, andato in onda con la sua prima edizione lo scorso autunno su RAI 2, riscuotendo un enorme successo. Già per la prima edizione, sono state selezionate due studentesse di MTA – Musical Times Academy, Federica Alcione e Stephanie Dansou, quest’ultima anche vincitrice del terzo posto nel format televisivo. Gli autori RAI, insieme all’ideatrice Valentina Spampinato e alla responsabile nazionale Ketty Capra sono già a lavoro per creare la squadra che formerà la seconda edizione del programma TV, che andrà in onda in fascia pomeridiana sempre sulla stessa rete, condotto da Valentina Spampinato e Garrison Rochelle. Si prospetta, anche quest’anno, un’alta rappresentanza di studenti di MTA. Ma non solo artisti/atleti pluripremiati, gli studenti di MTA hanno all’attivo successi nazionali sulle scene più prestigiose del panorama teatrale italiano.

Durante la stagione teatrale 2021/2022 gli studenti del percorso formativo professionale sono stati i protagonisti di Spring Awakening – il rock musical, in tournée nazionale per la prima volta in Italia completamente in italiano e con i diritti concessi direttamente da Broadway. Per la stagione teatrale 2022/2023, visto il grande successo di pubblico e critica, è già stata confermata la ripresa della tournée di Spring Awakening – il rock musical. Per l’anno nuovo, invece, Musical Times Academy produrrà un nuovo grande musical, con licenza ufficiale concessa da Broadway, il cui titolo rimane ancora per un po’ top secret, ma che sarà comunicato nelle prossime settimane sui canali social dell’accademia toscana. Per entrare nei circuiti di formazione di MTA – Musical Times Academy il 3407837114 o inviare una mail a redazione@musicaltimes.it.