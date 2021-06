Dalla sfida contro il Covid ai progetti per il futuro: Il sindaco Fossi punta sulla “squadra” e traccia la linea per i prossimi tre anni

SIGNA – Traguardi e progetti. I traguardi sono quelli raggiunti nei primi due anni di amministrazione “targata” Giampiero Fossi, i progetti sono quelli relativi al futuro del Comune di Signa. Entrambi illustrati ieri sera presso l’ex tiro a volo dallo stesso sindaco e dalla sua giunta. Che hanno voluto fare il punto della situazione quando ci avviciniamo al giro di boa dopo le elezioni del 2019. Ma anche a oltre un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, che gioco forza ha bloccato o rallentato, a seconda dei casi, l’attività dell’amministrazione comunale signese, così come quella degli altri Comuni della Piana. Insieme a sindaco e assessori, i capi gruppo e il rappresentante delle liste che lo accompagnano in questa avventura, il segretario del Pd metropolitano Marco Recati, l’assessore regionale Monia Monni e il consigliere regionale Fausto Merlotti, eletto proprio nel Collegio di cui fa parte Signa.

“Voglio dire un no forte al disfattismo, che circola in modo particolare sui social”: questo l’affondo del sindaco, che prima di lasciare spazio ai propri assessori, ha voluto essere chiaro su un aspetto in particolare: “Alla fine dei cinque anni di lavoro di questa amministrazione, grazie anche a un importate “gioco di squadra”, il programma elettorale che avevamo presentato ai signesi sarà completato”. Un programma che, intervento dopo intervento, si basa su alcuni capisaldi: la viabilità, il rischio idraulico, il parco dei Renai, il Museo della paglia e, come annunciato dall’assessore allo sviluppo economico, Enrico Rossi, la realizzazione di un Centro per le cure intermedie da Covid in quella parte di Hotel Europa che già in questi mesi ha svolto un ruolo fondamentale per l’ospitalità data a tanti pazienti. Covid e numeri, come quelli “snocciolati” dal vice-sindaco Marinella Fossi, che, fra gli altri, ha voluto sottolineare l’apertura per 473 giorni consecutivi del Centro operativo comunale di protezione civile a fronte degli oltre 1.800 cittadini signesi risultati positivi in questi mesi. Con un ringraziamento particolare a tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l’impegno con cui hanno portato avanti i loro servizi.

Ogni assessore, poi, ha voluto ribadire l’impegno profuso in questi mesi nei rispettivi ambiti di competenza ma anche gli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi: Gabriele Scalini per la scuola e la comunicazione, Marinella Fossi per l’ambiente e lo sport, Andrea Di Natale per i lavori pubblici e l’urbanistica, Chiara Giorgetti per il sociale, un altro settore duramente messo alla prova dal marzo del 2020 a oggi, Enrico Rossi per il lavoro e lo sviluppo del territorio. Con tre progetti un po’ più in alto nella scala dei valori: la viabilità “è il tema”, con l’obiettivo di arrivare a fine legislatura e vedere completata la variante a via Roma che consentirà di spostarsi dall’Indicatore al ponte sull’Arno senza attraversare il centro di Signa; i Renai, che oltre a garantire una maggiore sicurezza idraulica, “potranno e dovranno avere un respiro internazionale” e il Museo della paglia, che dovrebbe essere inaugurato nelle prossime settimane nella ex caserma dei Carabinieri e che rappresenta la storia del Comune di Signa. Senza dimenticare il resto perché, come ha scritto il sindaco Fossi sulla propria pagina Facebook a conclusione della serata, “molti obiettivi sono stati centrati, altri sono in via di realizzazione. Stiamo lavorando e i risultati si iniziano a vedere. Un grazie di cuore a tutti i miei collaboratori, alle liste che mi hanno sostenuto e a tutti quelli che con noi continuano a impegnarsi per il bene di Signa”.