Dall’adozione della bambina al dramma del Covid: Enzo Galli non ce l’ha fatta

CAMPI BISENZIO – Il Covid si è portato via a soli 45 anni Enzo Galli. L’uomo, protagonista suo malgrado mesi fa di una vicenda che lo aveva bloccato in India durante l’adozione della figlia, era ricoverato dall’8 maggio scorso, ovvero dal momento del rientro in Italia, all’ospedale di Careggi. Enzo e la moglie Simonetta Filippini, appena […]

CAMPI BISENZIO – Il Covid si è portato via a soli 45 anni Enzo Galli. L’uomo, protagonista suo malgrado mesi fa di una vicenda che lo aveva bloccato in India durante l’adozione della figlia, era ricoverato dall’8 maggio scorso, ovvero dal momento del rientro in Italia, all’ospedale di Careggi. Enzo e la moglie Simonetta Filippini, appena rientrati dall’India, insieme alla bambina, di nome Mariam Gemma, erano stati infatti ricoverati tutti e tre in ospedale per aver contratto il Covid-19 in territorio indiano, con decorsi diversi per ciascuno di loro.

Per l’uomo, purtroppo, ci sono state complicazioni continue ai polmoni e al cuore e negli ultimi tempi, avendo subito uno shock settico, era stato sottoposto a dialisi per il malfunzionamento di un rene. Nel frattempo la terapia antibiotica sembrava aver dato un po’ di speranza. Purtroppo per lui, però, la situazione negli ultimi giorni si era aggravata e ieri pomeriggio è morto.

“Enzo Galli non ce l’ha fatta, – scrive su Facebook il sindaco di Campi, Emiliano Fossi – si era ammalato di Covid tornato dall’India, dove era andato insieme a Simonetta per adottare la piccola Mariam Gemma. Tutta la nostra città si stringe intorno alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia”.

Al dolore della famiglia si è unita anche la Misericordia di Campi: “Esprimiamo tutto il nostro cordoglio dopo aver appreso della triste scomparsa di Enzo Galli, compaesano, tornato poco tempo fa dall’India con la moglie Simonetta, dopo l’adozione della piccola Miriam. Esprimiamo anche tutta la nostra vicinanza alla moglie, alla figlia, e a tutta la sua famiglia”.

“Tutta la nostra comunità politica è addolorata e si stringe alla famiglia Galli e alla moglie Simonetta Filippini. Il gesto di Enzo e Simonetta, in India per adottare la piccola Mariam che adesso, dopo il lungo calvario, è in Italia, è una luce di carità e speranza in un momento nel quale questi valori si sono sempre più offuscati”: questo invece il ricordo dell’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia.