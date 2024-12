“Dall’Ambra all’Arno”: le iniziative a Carmignano del cartellone insieme a Poggio a Caiano e Signa

CARMIGNANO – Dopo “La Via dei Presepi” inaugurata a Bacchereto, che si potrà ammirare fino al 12 gennaio, e le iniziative di “Aspettando il Natale” di domenica scorsa a Comeana, altri appuntamenti, promossi con la collaborazione di associazioni e circoli territoriali (Polisportiva Bacchereto, circolo “Da Mario” Artimino, circolo Il Galli Carmignano, associazione Comeana in Festa, […]

CARMIGNANO – Dopo “La Via dei Presepi” inaugurata a Bacchereto, che si potrà ammirare fino al 12 gennaio, e le iniziative di “Aspettando il Natale” di domenica scorsa a Comeana, altri appuntamenti, promossi con la collaborazione di associazioni e circoli territoriali (Polisportiva Bacchereto, circolo “Da Mario” Artimino, circolo Il Galli Carmignano, associazione Comeana in Festa, associazione Festa del Santissimo Crocifisso), sono in programma a Carmignano per il cartellone “Dall’Ambra all’Arno”, il ciclo di eventi natalizi che ha unito tre Comuni: Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. Le iniziative nel Comune del Montalbano proseguiranno con le “Aperture prenatalizie”, nelle mattine (9-13) del 22 e 23 dicembre e le visite gratuite alla collezione del ‘900 di Quinto Martini, nella casa-studio dell’artista a Seano (prenotazioni 338 6335362, dalle 10 alle 17 nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì).

Il “Natale a Seano” è l’altro appuntamento che si svolgerà nella frazione sabato 21 e domenica 22 dicembre, la vigilia del 24, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Sabato prossimo, nel pomeriggio, dalle 14.30, grande festa in piazza, con la street band Sganghega e con Babbo Natale, con il mercatino natalizio “Io creo” e gli stand gastronomici dell’associazione Festa del Santissimo Crocifisso e delle aziende agricole I Campini e La Vannini. Domenica pomeriggio si replica con il mercatino natalizio e gli stand gastronomici, mentre si potrà fare un giro sui pony dell’associazione “Cavalli e carrozze”. La sera della vigilia, a partire dalle 22, il “Natale a Seano” è fatto del presepe vivente e del brindisi augurale, con spumante e pandoro. Il 5 gennaio è invece in programma “Aspettando la Befana”, cena nell’ex cinema parrocchiale, cui seguirà la Befana; il giorno dopo, 6 gennaio, la messa (alle 17) con l’arrivo dei Re Magi e la distribuzione di dolci ai bambini. Gli scacchi saranno invece protagonisti al circolo Il Gelli il 26 e il 30 dicembre, per il torneo internazionale a cura del Circolo pratese degli scacchi.

La Befana sarà attesa nel pomeriggio (dalle 15.30) di sabato 4 gennaio anche al museo archeologico di Artimino. “Aspettando la Befana” è il titolo dell’evento promosso per i bambini dai 5 anni con tanto di calza e dolci (costo: 5 euro a bambino; per informazioni e prenotazioni parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it). Gli incontri con gli Etruschi continuano anche al mattino (8.30-13) e nel pomeriggio (13.30-17) di lunedì 6 gennaio, con l’apertura, ad ingresso gratuito, senza prenotazione, del principesco tumulo di Montefortini a Comeana. Nel pomeriggio (alle 16) di lunedì 6 gennaio la Befana arriva anche “da Mario a Artimino”: preceduta dal racconto della sua vera (o quasi) storia, si presenterà con le scarpe rotte, il cappello alla romana, la scopa e un sacco pieno di calze donate, come da tradizione, a tutti i bambini.