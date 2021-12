Dall’anno scolastico 2022/2023 una sezione della secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci sarà a vocazione sportiva

LASTRA A SIGNA – A conferma dell’importanza che gli viene assegnata da parte dell’amministrazione comunale e dell’Istituto comprensivo lastrigiano, questa mattina si è svolta la presentazione alle associazioni sportive del territorio, che da tempo collaborano con il Comune e la scuola, di un progetto destinato a “rivoluzionare” la didattica a Lastra a Signa. O almeno una parte di essa. Si tratta, infatti, di una delle novità che lo stesso Istituto comprensivo offrirà a tutti gli iscritti, sempre in collaborazione con le associazioni e il Comune: progetti che saranno attuati nel breve periodo, a partire dalle prossime vacanze di Natale, e iniziative che invece riguardano l’anno scolastico 2022/2023.

L’Istituto comprensivo ha deciso infatti di offrire delle aperture straordinarie, in continuità con quanto successo in estate, durante le prossime vacanze di Natale: in questo modo sarà possibile frequentare le attività di teatro e sport proposte dalla scuola in collaborazione con il Teatro delle Arti e le associazioni sportive del territorio il 18, 27, 28, 29 e 30 dicembre (solo la mattina e su iscrizione).

Ma la novità più “succosa” riguarda il prossimo anno scolastico 2022/2023 quando sarà attivata una sezione a vocazione sportiva presso la scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. L’iniziativa prevedrà un allungamento del tempo scuola di due ore a settimana (da 30 a 32 ore) e si concentrerà su un percorso didattico focalizzato sullo sport ma soprattutto inteso come benessere, prevenzione, educazione alla salute e educazione alimentare. Saranno proposti dei percorsi didattici particolari e delle uscite che potrebbero essere effettuate presso la scuola di vela, un parco avventura o la ciaspolata nel periodo invernale (la scuola aderirà alla rete nazionale scuola media dello sport).

“L’innovativo progetto della sezione a orientamento sportivo e le attività proposte dalla scuola durante le vacanze di Natale – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – confermano ancora una volta l’ottima collaborazione dell’Istituto comprensivo con tutte le più importanti realtà del territorio. Una parola in più va spesa per la novità del prossimo anno, che rafforza e nasce anche dal protocollo d’intesa fra scuola, mondo dello sport e Comune firmato qualche mese fa, dimostrando la grande sensibilità dell’istituzione scolastica che sta dentro una comunità e sa cogliere le soluzioni e le opportunità più giuste per i ragazzi”. “Questo è un progetto – ha aggiunto la dirigente del Comprensivo Eleonora Marchionni – che la scuola attuerà in autonomia con proprie risorse e in collaborazione con il Comune (soprattutto per quanto riguarda la possibilità di usufruire del trasporto scolastico e della mensa) e con le associazioni sportive. Un percorso curriculare, il secondo di questo tipo in Toscana (l’altro è a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, n.d.r.), dove lo studente potrà provare nuove attività ed esperienze che contribuiranno a formare e arricchire il suo percorso di crescita in modo consapevole”.