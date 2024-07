Dall’asfalto ai marciapiedi, “lavori in corso” a Lastra a Signa da lunedì 22 luglio. Ecco dove

LASTRA A SIGNA – A partire da lunedì 22 luglio inizieranno alcuni importanti lavori di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi in strade del territorio che presentano segni di usura e necessitano di interventi manutentivi urgenti, secondo un programma di priorità e risorse disponibili da parte dell’amministrazione comunale. In particolare in via di Gello sarà asfaltato […]

LASTRA A SIGNA – A partire da lunedì 22 luglio inizieranno alcuni importanti lavori di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi in strade del territorio che presentano segni di usura e necessitano di interventi manutentivi urgenti, secondo un programma di priorità e risorse disponibili da parte dell’amministrazione comunale. In particolare in via di Gello sarà asfaltato il tratto di strada dal cimitero comunale al numero civico 22, in via Caruso saranno eseguiti lavori di manutenzione sul tratto di strada tra via Livornese e il parcheggio posto nei pressi del civico 24, in via Togliatti si interverrà con il rifacimento dei marciapiedi nel tratto compreso fra via Leonardo Da Vinci e il Centro Sociale e in via Livornese saranno eseguiti lavori, sempre sui marciapiedi, nel tratto compreso tra via Diaz e il civico 215.

“Il costo tortale del progetto, finanziato con risorse comunali, – si legge in una nota – ammonta a circa 100.000 euro, i lavori dureranno circa un mese. Per poter procedere con l’esecuzione dei lavori è istituita un’ordinanza di modifiche alla circolazione stradale a partire dal 22 luglio fino al termine dei lavori, in particolare In via Caruso (tratto da via livornese al parcheggio nei pressi del civico 24): istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli; istituzione del divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata su entrambi i lati della strada”.

In via di Gello (tratto dal cimitero comunale al civico 22), invece, istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli; istituzione del divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata su entrambi i lati della strada. In via Togliatti (tratto da via Leonardo da Vinci al Centro sociale) istituzione del divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata su entrambi i lati della strada. In via Livornese (tratto da via Diaz al civico 215) restringimento di carreggiata con eventuale istituzione del seno unico alternato regolato da movieri. Al termine dei lavori verrà eseguito il ripristino o il rifacimento della segnaletica orizzontale.