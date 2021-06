Dalle buste paga alla “gestione” delle aziende: ecco come cambia la contabilità con lo Studio Colzi e Montefusco

SIGNA – Professionalità e cortesia. E, visti i tempi che corrono, anche tanta disponibilità, che non guasta mai. Lo Studio Colzi e Montefusco srl, con sede a Signa in via dei Colli 238/f dal 2015 dopo che le basi erano state gettate a San Mauro nel 1995, si conferma come una delle migliori società fra […]

SIGNA – Professionalità e cortesia. E, visti i tempi che corrono, anche tanta disponibilità, che non guasta mai. Lo Studio Colzi e Montefusco srl, con sede a Signa in via dei Colli 238/f dal 2015 dopo che le basi erano state gettate a San Mauro nel 1995, si conferma come una delle migliori società fra professionisti sul territorio. Una società “di famiglia”, nel vero senso della parola, in cui Marco Colzi e Fabio Montefusco, oltre alla tradizionale attività tributaria, di contabilità e buste paga, negli ultimi undici anni si sono specializzati nel controllo di gestione e nelle consulenze aziendali.

Fra le altre cose, Colzi ha avuto anche l’abilitazione come gestore della crisi e liquidatore giudiziale, a ulteriore conferma del fatto che tradizione e innovazione hanno lo stesso valore, proprio perché l’obiettivo principale è quello di restare al passo con i tempi. Ma non solo, perché, anno dopo anno, lo studio ha sempre diversificato il proprio modo di rapportarsi con i clienti, come dimostrano per esempio i corsi per le aziende sull’amministrazione e su tutto quello che c’è da sapere in merito a un settore che cambia quotidianamente. O il rapporto di collaborazione instaurato con Asppi (Associazione sindacale piccoli proprietari immobili) che conta già un buon numero di associati. Ultima ma non ultima l’attività legata alla gestione delle partiche relative al Superbonus 110%.

Tanti buoni motivi insomma per rivolgersi a loro, magari chiedendo un appuntamento. In che modo? Telefonando al numero 0558739973 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo info@stcm.eu. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 troverete sempre qualcuno pronto a rispondere alle vostre domande o ad aiutarvi a risolvere i vostri problemi in materia contabile. Lo ripetiamo, con professionalità e cortesia.