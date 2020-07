Dalle case agli uffici e alle parrocchie: Covid, tutte le sanificazioni “firmate” dalla Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Sono stati circa 130 gli interventi di sanificazione post Covid effettuati dalla Misericordia di Campi sul territorio. Non solo a Campi a Bisenzio, anche a Firenze e negli altri Comuni della Piana e hanno riguardato abitazioni ma anche uffici, circoli, attività commerciali e parrocchie. Un servizio, quello effettuato dall’associazione di volontariato campigiano, che ha soddisfatto le richieste di chi ha richiesto l’intervento. E che dimostra, ancora una volta, l’impegno a 360 gradi della Misericordia campigiana. “Nonostante il gravoso impegno di andare in soccorso alle persone che avevano contratto il Covid-19 – spiega il Provveditore Cristiano Biancalani – e le molteplici richieste di intervento a cui dover far fronte nel corso delle fasi 1 e 2 di contenimento al virus, i volontari e i dipendenti hanno voluto tendere la mano anche a chi il disagio del lockdown lo stava vivendo in maniera diversa a causa della chiusura della propria attività. Le paure e le ansie che molti commercianti esternavano erano chiaramente una richiesta di aiuto a cui la Misericordia ha voluto subito dare risposta”. “L’ansia di riaprire presto a pieno regime, – aggiunge Biancalani – il bisogno di qualcuno che li aiutasse a interpretare al meglio le linee guida indicate dal Governo e le paure di non saper applicare bene le procedure di sanificazione dei locali per la riapertura, hanno spinto la Misericordia a organizzare con urgenza un servizio gratuito di consulenza e sanificazione degli ambienti di lavoro e di vendita. E grazie a questo servizio, svolto con generatori di ozono e un sanificatore di ingegneria Nasa, con il sostegno gratuito delle aziende Biohome Italia e Medical Care Italia, la Misericordia, in 45 giorni, è riuscita a sanificare 130 esercizi commerciali e diversi locali di altre associazioni, oltre a offrire consulenza telefonica a centinaia di altre aziende ed esercizi commerciali della provincia di Firenze. Un servizio di contenimento al Covid-19 andato avanti giorno e notte, 7 giorni su 7, che ha donato anche tranquillità e sicurezza a molti cittadini che hanno voluto, nonostante il servizio fosse gratuito, ripagare l’impegno con un’offerta libera. Grazie al contributo volontario dei commercianti, infatti, sono state raccolte offerte per 6.500 euro che l’associazione ha già destinato all’acquisto di un automezzo per la protezione civile affinché quanto ricevuto dalla comunità ritorni alla comunità stessa sotto forma di servizi”.