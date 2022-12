Dalle opere di Andrea Chirico a “Piccoli artisti crescono”: a unire le mostre di Operarte è la pittura

CAMPI BISENZIO – Il 2022 sta volgendo al termine e all’interno dello spazio espositivo temporaneo del Comune di Campi Bisenzio, ricavato da quelle che erano le bacheche delle affissioni pubbliche, all’entrata del palazzo comunale in piazza Dante, si conclude il ciclo annuale delle mostre dedicate all’arte visiva coordinate dall’Associazione Operarte. Con un significativo “passaggio di consegne” fra le opere di Andrea Chirico e la quarta B della scuola primaria Pablo Neruda dell’Istituto comprensivo Margherita Hack. Chirico, appassionato di disegno fin da piccolo, quando alle elementari ricopiava i fumetti e sviluppava storie di sua invenzione, una volta raggiunta l’adolescenza la vita ha fatto sì che questa sua passione venisse abbandonata per poi riaccendersi in età matura quando, da autodidatta, ha (ri)preso in mano pennelli e tele. All’inizio sono state copie di fotografie per poi passare a sviluppare propri temi. Quindi la scoperta di Operarte e l’incontro con altri artisti gli hanno dato una spinta maggiore fino a decidere di allestire una personale dal titolo “La mia passione”, che si è conclusa ieri, 12 dicembre. Per fare spazio, in vista del periodo natalizio, all’esposizione della mostra dei lavori dei bambini che si intitola “Piccoli artisti crescono”, con gli alunni della quarta B che mostreranno come, fin da piccoli, si può sviluppare l’arte del disegno: la presentazione è in programma sabato 17 dicembre alle 16 a cura della coordinatrice Lia Firetto. Le due mostre quindi sono legate dal filo della passione per la pittura che prende grandi e piccoli.