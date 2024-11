Dalle opere pubbliche all’informatica: il Comune di Signa cerca nuovo personale. I bandi disponibili

SIGNA – Continua a crescere la dotazione organica del Comune di Signa. Nell’anno in corso l’amministrazione comunale ha già concretizzato l’assunzione di dieci persone: quattro nuovi ingressi e sei per sostituzione di personale cessato a vario titolo. E ora l’organico è pronto a potenziarsi ulteriormente con la ricerca di un istruttore tecnico per le “Opere […]

SIGNA – Continua a crescere la dotazione organica del Comune di Signa. Nell’anno in corso l’amministrazione comunale ha già concretizzato l’assunzione di dieci persone: quattro nuovi ingressi e sei per sostituzione di personale cessato a vario titolo. E ora l’organico è pronto a potenziarsi ulteriormente con la ricerca di un istruttore tecnico per le “Opere pubbliche” e un informatico che dovrà curare tutta la fase di digitalizzazione dell’ente. Non solo, con la delibera approvata nell’ultima seduta di giunta, è stata prevista un’ulteriore assunzione di un operaio, che sarà individuato dalla graduatoria vigente e che andrà a rafforzare l’ufficio manutenzione.

“La nostra amministrazione – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – intende potenziare tutti quei settori cruciali al servizio del cittadino andando così a consolidare, sempre di più, la strutturadel futuro. L’obiettivo, infatti, è quello di dare continuità alla programmazione del fabbisogno del personale, nei limiti delle nostre possibilità, per far sì che tutti i settori riescano ad andare incontro nel migliore dei modi ai bisogni dei nostri cittadini rendendo la macchina amministrativa sempre più moderna ed efficiente. Quando ci siamo insediati, sei anni fa, l’organico del Comune era ridotto all’osso. Con il tempo siamo riusciti a organizzare e far svolgere i concorsi e ora stiamo delineando, finalmente, una nuova struttura rinforzata e pronta ad affrontare le tante sfide dei prossimi anni”.