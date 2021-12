Dalle presentazioni di libri ai mercatini: Signa, gli eventi in programma nel primo week end di Natale

SIGNA – Diversi gli eventi a Signa nel week end precedente al Natale. Dopo la presentazione del calendario 2022 del Comune in programma per domani, venerdì 17 dicembre, in sala giunta, la mattina di sabato 18 dicembre riprendono gli appuntamenti con “Libri al museo”, il ciclo di incontri in SalaBlu con autori di testi legati […]

SIGNA – Diversi gli eventi a Signa nel week end precedente al Natale. Dopo la presentazione del calendario 2022 del Comune in programma per domani, venerdì 17 dicembre, in sala giunta, la mattina di sabato 18 dicembre riprendono gli appuntamenti con “Libri al museo”, il ciclo di incontri in SalaBlu con autori di testi legati al tema del cappello di paglia, dell’artigianato e della storia locale. Primo ospite del nuovo format, Luca Giannelli con il suo volume “Terre fiorentine. Comune che vai storia che trovi”. A moderare gli incontri, il sindaco Giampiero Fossi, la direttrice del Museo Civico della Paglia Eleonora Tozzi e la presidente dell’associazione Museo della Paglia e dell’Intreccio “Domenico Michelacci” Angelita Benelli. Si proseguirà nel corso dell’anno nuovo con altri tre appuntamenti tra gennaio e febbraio. “Riproponiamo questa serie di incontri con autori e lettori appassionati di storia locale per promuovere ancora la tradizione che lega Signa alla lavorazione della paglia, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – un’occasione per indagare sui dettagli di questo antico mestiere artigiano e poter anche visitare gratuitamente il nostro Museo della Paglia”.

Ancora sabato 18 dicembre, nel pomeriggio, l’inaugurazione di una nuova mostra in sala dell’affresco a cura della pittrice Diana Polo. Domenica 19, invece, torna il mercatino di Natale a San Mauro a Signa: dalle 10 alle 19, in piazza Don Armido Pollai, mercatino natalizio con street food, animazione per bambini, laboratori creativi e la possibilità per i più piccoli di visitare la casa di Babbo Natale.